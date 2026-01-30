Marta Flich pregunta a Pedro Piqueras si Óscar Puente debe dimitir y le responde sin miramientos en TVE

Óscar Puente y el Gobierno central continúan encabezando la mayoría de las tertulias políticas en televisión tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, que se ha traducido en 45 muertos. Desde 'Directo al grano', alejados de una mesa política, ha sido Pedro Piqueras quién se ha pronunciado sobre quién debería rendir cuentas tras esta catástrofe durante su visita al programa, dejando claro si el ministro de Transportes debería dimitir o no.

"Creo que tendrá que haber dimisiones más adelante, no sé en qué punto debe haberlas, pero seguramente sí porque ha sido trágico lo que ha ocurrido", ha comenzado advirtiendo el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' al arrancar su entrevista en el espacio de TVE después de que Marta Flich le preguntase por su "punto de vista" sobre las peticiones de dimisión dirigidas a Óscar Puente desde la oposición.

Pedro Piqueras sobre el papel de Óscar Puente en la tragedia de Adamuz: "Es como cuando llamaban asesino a Mazón"

Y es que, Pedro Piqueras ha acudido a 'Directo al grano' este viernes para llevar a cabo un análisis de la actualidad, marcada por la crispación política tras lo ocurrido en Adamuz. "También es cierto que es un asunto de un soldador que hace una soldadura, mete una cantidad de burbujas en una vía, que esa vía se rompe y da la casualidad, la mala suerte de que llega otro tren y embiste al otro. En fin... un desastre", ha señalado el periodista haciendo referencia a la investigación.

"Entonces claro, son 45 muertos, eso es una tragedia. Al final, lógicamente, las autoridades son responsables últimas de lo que ocurre, aunque no sean responsables", ha puntualizado el presentador, mojándose también sobre cómo la catástrofe se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos. "El otro día escuché a un diputado de Vox dirigirse al Gobierno y decirle 'asesinos", ha comentado visiblemente impactado.

"Hombre, que no se puede hacer esto. Igual que cuando llamaban a Mazón asesino. Él fue un irresponsable por no estar dónde debía estar pero no puso las nubes", ha advertido Pedro Piqueras. "Hay cosas que sirven para la polémica, porque creo que somos un país muy polarizado ahora mismo. Pero las cosas con perspectiva hay que verlas de otra manera, yo prefiero verlo con perspectiva", sentenciaba el comunicador.

"Hay que investigar y saber cuál es la causa real, si es esto de las burbujas en el hierro o qué es. Y después tiene que haber responsabilidades, eso es lógico. Que lleguen al ministro, pues no lo sé, pero eso ya se verá en función de lo que digan los técnicos", terminaba señalando el periodista sobre el papel de Óscar Puente en la tragedia y las peticiones de su dimisión tras lo ocurrido. Así, el presentador ha subrayado la importancia de mantener el foco en el desarrollo de la investigación.