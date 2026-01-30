Pedro Piqueras emite esta incontestable sentencia sobre los reyes Felipe VI y Letizia tras lo visto en Adamuz

El periodista Pedro Piqueras ha visitado este viernes 'Directo al grano' para ser entrevistado por Marta Flich y Gonzalo Miró. De primeras, el programa ha recordado los inicios del presentador en TVE y su debut gracias a la madre del copresentador, Pilar Miró.

También 'Directo al grano' ha recogido lo que dijeron algunos amigos y compañeros de Piqueras como Carlos Franganillo, José Ribagorda o Carlos Hipólito y Raúl Pérez en la entrega que le dedicó el programa 'En primicia' de La 2. "Es que habéis cogido los testimonios de personas que son muy buenas como Franganillo, Ribagorda y Raúl Pérez", reaccionaba el presentador.

Asimismo, durante la entrevista, Marta Flich y Gonzalo Miró han querido preguntarle a Pedro Piqueras por su opinión de los reyes Felipe VI y Letizia. "Es el cumpleaños del rey Felipe, cumple 58 años, ¿Cómo valoras el papel que está desempeñando dada la situación de la corona y del país?", le preguntaba Gonzalo.

"Pues me parece muy bueno, es un papel moderador y moderado. Él y Letizia. Yo creo que en los últimos tiempos están dando una imagen muy del papel que tiene que tener un rey, que es estar con toda la sociedad, de no ser partidarios de nada y sobre todo estar con la sociedad en los momentos más duros del país como hemos visto con el accidente de Adamuz", respondía Pedro Piqueras.

"Yo creo que los reyes tienen el tono de acercamiento y de empatía. Creo que él lo ha aprendido y ella lo tiene de siempre porque siempre ha sido muy buena comunicadora", seguía destacando el periodista sobre el papel de los reyes actualmente.

Pedro Piqueras se pronuncia sobre el rey emérito y la reina Letizia

Tras ello, Marta Flich recordaba que Pedro Piqueras había sido profesor de Letizia cuando estudiaba periodismo. "Yo creo que le di una en un máster, pero era de las que levantaban la mano. Estaba también ahí Sandra Golpe, así que era un máster muy bueno y ella siempre levantaba la mano para responder. Luego cuando estaba en Bloomberg o en TVE le dije que bien lo estás haciendo", aseveraba Piqueras.

"Yo sabía que iba a llegar muy lejos, no tanto, no pensaba que tanto, pero creo que está haciendo un papel extraordinario. Y en cierto modo yo diría que está salvando bastante la institución", concluía al respecto el que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco' durante 18 años.

Finalmente, al preguntarle por el rey emérito, Pedro Piqueras no se lo pensaba. "Siento mucho que haya pasado todo esto porque el rey emérito era un talismán para todos y alguien que había hecho mucho por la transición del país. Pero verle envuelto en todos estos escándalos duele, no debió nunca ir por ahí y no se puede apoyar lo que ha hecho", sentenciaba.