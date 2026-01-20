El mítico reportero de 'Informativos Telecinco' que fichan Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano' de TVE

Desde que se estrenó el pasado mes de septiembre, 'Directo al grano' no ha parado de sumar nuevos rostros a su equipo. Este martes, el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró ha sorprendido al conectar en directo con un rostro muy reconocido para los espectadores de 'Informativos Telecinco'.

Y es que Xisco Umbert, quien fuera reportero de 'Informativos Telecinco' durante 14 años en Baleares, ha aparecido por primera vez como reportero en 'Directo al grano' precisamente desde Mallorca para dar la última hora del temporal que está afectando a Cataluña y Baleares.

Cabe destacar que Xisco Umbert abandonó 'Informativos Telecinco' en 2024 para volver a IB3, la cadena autonómica balear, para ponerse al frente de 'Cinc Dies', el nuevo magacín de tarde junto a otro rostro ligado a Mediaset como Toni Rigo.

No obstante, en los últimos meses, Xisco Umbert fue apartado de la pantalla de 'Cinc Dies'. Ahora, el periodista y ex corresponsal de 'Informativos Telecinco' vuelve a la televisión nacional de la mano de 'Directo al grano'. Lo ha hecho desde Mallorca dando la última hora de la borrasca Harry.

"Precisamente en un día de viento complicado como hoy, las autoridades no paran de advertir a la gente que no se acerque a los paseos marítimos. Una advertencia que no se ha cumplido porque en el rato que llevamos aquí hemos visto a bastantes imprudentes acercarse a la playa para intentar hacer una foto", comentaba el periodista.

"La verdad es que las olas impresionan. Veis como las olas azotan con fuerza el paseo marítimo, el impacto de las olas con las infraestructuras y dejan cubiertos de agua las escaleras y los accesos a la playa, que también ha quedado reducida. Apenas se puede ver la arena. La jornada también ha sido intensa en lluvias, se ha llegado a acumular 150 litros", concluía Xisco Umbert.