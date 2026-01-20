Marta Flich frena la intervención de Antonio Jiménez por lo que especula del accidente de Adamuz en TVE

A raíz del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) en el que un tren Iryo descarriló y chocó con otro tren Alvia procedente de Huelva algunos están aprovechando para generar miedo a la ciudadanía por el estado de nuestra red ferroviaria. Algo que ha llevado a Marta Flich a frenar a Antonio Jiménez para no provocar desasosiego entre los espectadores.

La preocupación por las vías ha crecido después de que ADIF haya pedido rebajar la velocidad a 160 km/h en 150 kilómetros del tramo Madrid-Barcelona por el estado de dicha vía. Una noticia que genera que crezca la inquietud entre los ciudadanos.

Así, aprovechando que tenían en plató a Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, Marta Flich y Gonzalo Miró le preguntaban al experto por esta medida y por qué se ha tomado esta decisión. "¿A mayor vibración mayor riesgo de accidente hay?", le cuestionaba el copresentador. "Sí, pero eso que han tomado ahora yo iría más tranquilo. Que bajen la velocidad en algunos tramos es que han tomado conciencia y van a mejorar el mantenimiento", aseguraba el experto.

"¿La red ferroviaria española es segura no? Lancemos este mensaje por favor para no politizar", soltaba entonces Marta Flich. "Sí, es totalmente segura. En 33 años ha habido dos incidentes, uno que fue un descarrilamiento menor y este que ha sido serio con la muy mala fortuna de toparte con otro tren", aclaraba Ramiro Aurín.

"Es verdad que la liberalización ha aumentado el tráfico en ese tramo y se ha reducido la inversión en mantenimiento, no en la red total. La gente que sabe de esto dice que tenemos la mejor red de Europa de alta velocidad y lo que hay que coger es poner el mantenimiento arriba", añadía el experto.

Posteriormente, era Antonio Jiménez el que tomaba la palabra para decir que él ha cogido cuatro o cinco veces en el último mes en un tren que hace ese mismo recorrido. "Sentimos como propio el accidente y empatizamos más con las víctimas porque pensamos que podríamos ser una de ellas. A partir de ahí es legítimo plantearse si este tipo de accidentes son evitables o no", empezaba diciendo el periodista.

"Sarah decía que el estado funciona y claro que sí. Ahora hay que preguntarse si ha funcionado mal el tren o ha funcionado mal la vía", proseguía diciendo. "Y es lo que se está investigando", le recordaban tanto Marta Flich como Sarah Santaolalla. "Pero cuando hablamos antes de la responsabilidad de Renfe y la decisión de limitar la velocidad en algún tramo entre Madrid y Cataluña me parece muy bien, porque la seguridad es lo más importante y es la única forma de que nos devuelva la garantía y la confianza para que volvamos a coger el tren", apostillaba.

Marta Flich pide a Antonio Jiménez no alarmar a la sociedad en 'Directo al grano'

Unas palabras que provocaban que Sarah Santaolalla pidiera no crear alarmismo y que hacían que Marta Flich frenara en seco a su tertuliano. "A ver vamos a ver, por eso yo era tan pulcra y no quería que lo lleváramos al imaginario, hay que dar certezas a la población y por eso está esta investigación en curso y hablamos con especialistas y ahora no hay que especular", sostenía la presentadora.

"No impregnemos de miedo absolutamente todo, solo dudas razonables y en función de la investigación", sentenciaba Marta Flich. "Por eso exigimos que se aclare ante las últimas consecuencias y cuanto antes podamos saberlo mejor", concluía Antonio Jiménez. "Pero en este país se ha incrementado el número de viajeros, cuando hay más frecuencias, hay más riesgos, no creemos alarmismos que no existen", le matizaba Santaolalla.

"Un momento por favor. Hemos sido impecables hasta aquí. Si hay abierta una investigación y estamos hablando con los técnicos y con los profesionales que saben de esto, y se está desarrollando la investigación habrá que esperar a que se vayan actualizando datos porque ahora mismo transparencia hay", concluía Marta Flich.