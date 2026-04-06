Críticas a María Casado por lo que se vio en 'Informativos Telecinco' sobre 'Supervivientes': la queja es repetida

María Casado ha dado que hablar este fin de semana por partida doble por lo que ha sido capaz de hacer en 'Informativos Telecinco'. Después de que el sábado ya estuviera en boca de todos por emular a Rosalía y Aitana en el confesionario del Lux Tour, el domingo cruzó aún más la raya con lo visto en directo.
Son muchas veces las que María Casado se ha viralizado con momentos surrealistas en 'Informativos Telecinco' pero lo visto este domingo supera todo lo anterior. Y es que la presentadora no dudó en conectar en directo con el plató de 'Supervivientes'.
Ya es habitual que cada domingo, María Casado conecte con Sandra Barneda para conocer algunos contenidos de 'Conexión Honduras'. Pero este domingo se fue mucho más allá y directamente se dieron a conocer los porcentajes para la expulsión en pleno informativo.
Algo que es completamente alejado a lo que se debe ver en un informativo. Es cierto que últimamente cuesta diferenciar lo que es un informativo y un magacín pero lo que se vio este domingo parece que ya cruza todos los límites a decir por lo que comentan los espectadores en "X".
Y es que son muchos los que no han dudado en cuestionar lo visto con María Casado. "Hay que saber cuando parar", comentaba un usuario. "Que alguien la pare por favor", aseveraba otro. "Que forma de desvirtuar unos informativos, vergüenza ajena", sentenciaba otro.
