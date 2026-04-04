María Casado genera revuelo por lo captado en 'Informativos Telecinco' en homenaje al último concierto de Rosalía

María Casado lo ha vuelto a hacer. La presentadora de 'Informativos Telecinco' ya nos tiene acostumbrados a salirse del guion y regalarnos momentazos televisivos, para algunos, impropios de un Telediario. Y este sábado 4 de abril lo ha hecho nuevamente, esta vez acompañada de Carmen Corazzini.
Ambas han recreado uno de los momentos que más furor están causando de la gira 'LUX TOUR' de Rosalía. Se trata del confesionario que la artista ha puesto en marcha en cada uno de sus conciertos. En él, la catalana se convierte en una especie de confesora en la que escucha las intimidades y las confidencias de sus invitados.
En sus tres primeros conciertos en España, que se han celebrado en el Movistar Arena de Madrid, Rosalía ha invitado a su ya famoso confesionario a la influencer SoyUnaPringada y a las cantantes Metrika y Aitana. Esta última se desahogó largo y tendido sobre su ruptura con Sebastián Yatra ante los más de 15.000 asistentes que llenaron el pabellón.
María Casado y Carmen Corazzini emulan a Rosalía y Aitana
Un divertido momento entre canción y canción que este sábado no han dudado en recrear María Casado y Carmen Corazzini en pleno directo de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Ambas presentadoras han simulado el mismo confesionario del 'LUX TOUR', donde han compartido confidencias entre risas y mucha complicidad. Incluso María Casado se atrevía a revelar a su compañera que una de sus parejas le había dejado por WhatsApp.
"¡No, qué ruin! Sumo y sigo… a mí me han dejado en Nochevieja por el primer mensaje del año. Sí, hija, sí", confesaba Carmen Corazzini, ante el asombro de su compañera, que reconocía: "La verdad es que tenemos para recrear un libro". Tras esta divertida recreación, María Casado ha explicado en qué consistía el confesionario del 'LUX TOUR'. Además, daba las claves del éxito de Rosalía.
Aitana fue la invitada del tercer concierto de la catalana en Madrid. Allí, olvidándose de las más de 15.000 personas asistentes, habló como nunca antes de sus relaciones amorosas: "Yo he estado con mucha gente. Con deportistas, con actores, con cantantes… Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito", bromeaba la cantante.
Acto seguido, sin dar el nombre, hizo alusión a su relación con Sebastián Yatra: "Te voy a ser sincera… Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: 'No sé que está pasando'. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año".
Rosalía y Aitana 'hacen un traje' a Sebastián Yatra
Aitana reconoció que aquella pareja, cuya identidad no desveló, le confesó que cuando cumplía un año con sus parejas les era infiel: "Me lo dijo. Y yo digo: 'bueno, por lo menos es sincero'. Bueno, pues lo dijo así y yo dije: 'pues ya está lo dejamos'". Unas palabras que servían a Rosalía para cargar también contra él: "Será uno que… puede ser… a ver si adivino. ¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?". Aitana respondió afirmativamente, tras lo cual la cantante espetó: "¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa. A mí me pidió disculpas y no se lo perdoné. ¡Perdón!", revelaba Rosalía.
"Tú fuiste más inteligente que yo entonces", contestó la exconcursante de 'OT 2017', con una gran sonrisa. Por último, nuestra artista más internacional le daba un sabio consejo: "Si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es. Pero tú te ves muy feliz, muy guapa y muy radiante", concluyó Rosalía.
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.