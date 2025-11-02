María Casado genera debate con lo que ha hecho en 'Informativos Telecinco' y hay disparidad de opiniones

Este fin de semana se ha celebrado Halloween y el día de Todos los Santos. Una festividad que ha ido ganando presencia en nuestro país sobre todo entre los más pequeños y los más jóvenes. Este sábado, 'Informativos Telecinco' quiso hablar del origen de esta festividad con Carmen Corazzini justo cuando María Casado sorprendió a su compañera dándole un gran susto en directo.
Así, la presentadora de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no dudó en disfrazarse de 'Scream' para sorprender a su compañera de informativo asustándola en pleno directo en el informativo. "¡Truco o trato!", le gritó María Casado a su compañera.
Y Carmen Corazzini no pudo ocultar su reacción pegando un gran bote al asustarse a ver a María Casado ataviada con esa careta. "Lleva toda la mañana dándole sustos al personal", explicaba la periodista mientras la presentadora no paraba de dar pasos por el plató para tratar de intimidar a su compañera.
Mientras, Carmen Corazzini explicaba a la audiencia de 'Informativos Telecinco' que la fiesta de Halloween tenía un origen celta pero que en España se popularizó a partir de los años 80 sobre todo con ciertas películas anglosajonas y americanas. Pero María Casado no paraba de pasar por su lado provocando que ambas terminaran soltando una carcajada.
Una vez más, el estilo de María Casado y su forma de sorprender a la audiencia con este tipo de gestos o cuando se puso a cantar en pleno informativo ha generado un debate en redes sociales. Y la audiencia está dividida. Por un lado, algunos defienden que en los informativos también haya momentos distendidos cuando se tratan otro tipo de noticias y alaban a María Casado.
Lluvia de críticas a 'Informativos Telecinco' y María Casado
Sin embargo, otros muchos espectadores claman contra 'Informativos Telecinco' tachando de ridículo lo que hace María Casado. En ese sentido, son varios los que piensan que la presentadora debería presentar mejor un magacín en la cadena de Mediaset. Y otros incluso señalan que este tipo de acciones son las que hacen que los informativos de la cadena de Mediaset estén hundidos por mucho que luego intenten hacer cosas muy aplaudidas como lo que se vio con Carlos Franganillo hace unos días.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram