María Casado genera debate con lo que ha hecho en 'Informativos Telecinco' y hay disparidad de opiniones

Este fin de semana se ha celebrado Halloween y el día de Todos los Santos. Una festividad que ha ido ganando presencia en nuestro país sobre todo entre los más pequeños y los más jóvenes. Este sábado, 'Informativos Telecinco' quiso hablar del origen de esta festividad con Carmen Corazzini justo cuando María Casado sorprendió a su compañera dándole un gran susto en directo.

Así, la presentadora de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no dudó en disfrazarse de 'Scream' para sorprender a su compañera de informativo asustándola en pleno directo en el informativo. "¡Truco o trato!", le gritó María Casado a su compañera.

Y Carmen Corazzini no pudo ocultar su reacción pegando un gran bote al asustarse a ver a María Casado ataviada con esa careta. "Lleva toda la mañana dándole sustos al personal", explicaba la periodista mientras la presentadora no paraba de dar pasos por el plató para tratar de intimidar a su compañera.

Mientras, Carmen Corazzini explicaba a la audiencia de 'Informativos Telecinco' que la fiesta de Halloween tenía un origen celta pero que en España se popularizó a partir de los años 80 sobre todo con ciertas películas anglosajonas y americanas. Pero María Casado no paraba de pasar por su lado provocando que ambas terminaran soltando una carcajada.

Una vez más, el estilo de María Casado y su forma de sorprender a la audiencia con este tipo de gestos o cuando se puso a cantar en pleno informativo ha generado un debate en redes sociales. Y la audiencia está dividida. Por un lado, algunos defienden que en los informativos también haya momentos distendidos cuando se tratan otro tipo de noticias y alaban a María Casado.

¿Los informativos deben mantener siempre un tono serio o pueden permitirse un estilo más cercano y desenfadado, como los de Telecinco los fines de semana?



Da para reflexionar.



Los informativos obviamente deben mantener un tono serio, pero eso no quita que cuando se hablen de ciertos temas que inviten a hacer una gracia o tratarlos de una forma mas cercana, se permita esa cercania tan necesaria para atraer al publico. No todo debe ser plano y aburrido. https://t.co/NVnNjnzzlc — Gabilito (@ByGabi24) November 1, 2025

no veo nada malo en esto...hay q saber cuando estar serio y cuando no.... q haga Maria esto no significa q sea mala presentadora de informativos.Los temas serios hay q darlos con seriedad y esto se puede dar así divertido... xq a Matias Prats se le aplauden los chistes y esto no — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) November 1, 2025

Esto es de agradecer. A mi me gusta. Creo que apostar por atraer siempre está bien. Prefiero esto que los platós hechos por IA. — David Moreno (@davidmoreno) November 2, 2025

Por mí que lo hagan. Es la única cadena que lo hace y tampoco estaban hablando de algo tan serio en ese momento... Le da un toque fresco, alegre a las noticias (que suelen ser malas siempre) y un tono desenfadado perfecto para el fin de semana que no creo que quite credibilidad — Gonzalo (@Gonzalo_374) November 2, 2025

yo lo siento pero a mi me encanta este mamarracheo que tienen en los informativos del fin de semana JAJAJAJAJAJA https://t.co/kOhFQWfJ1l — PAPELA💫🕊 #Mirivivientes (@lapapela_) November 1, 2025

por favor la gente criticando esto, que está hablando de la fiesta de halloween no de la guerra, dejad de ser tan amargados y sonreid un poco que es gratis https://t.co/UfNABWJzAG — 𝐩𝐚𝐮𝐥𝐚🦋 (@itspaulaaa) November 2, 2025

La intención es buena. El resultado regulero. https://t.co/0Y0XfuEGA0 — JoseCardeñosa 🇮🇨🏳️‍🌈🇪🇸🇪🇺 (@JoseCardenosa) November 1, 2025

La gente criticándolo y debe ser el momento más entretenido de Mediaset ahora mismo https://t.co/btN48sI77z — Javier (@javibujidos) November 1, 2025

Ay la gente es más coñazo hay que reírse un poco en la vida esto es divertido https://t.co/ThrorTpqZN — Martude (@Martude06) November 1, 2025

Me encanta cómo cuenta las cosas @MariaCasado_TV en las noticias de T5. Y el susto que le ha dado hoy a su compañera de plató con la máscara de Scream no tiene precio 😂😂😂 pic.twitter.com/Ai7KBzqsd5 — Elena Santos (@chicageek) November 1, 2025

Lluvia de críticas a 'Informativos Telecinco' y María Casado

Sin embargo, otros muchos espectadores claman contra 'Informativos Telecinco' tachando de ridículo lo que hace María Casado. En ese sentido, son varios los que piensan que la presentadora debería presentar mejor un magacín en la cadena de Mediaset. Y otros incluso señalan que este tipo de acciones son las que hacen que los informativos de la cadena de Mediaset estén hundidos por mucho que luego intenten hacer cosas muy aplaudidas como lo que se vio con Carlos Franganillo hace unos días.

Debe un informativo romper su tono y permitirse un estilo más cercano como hace Telecinco los fines de semana?



A mí me parece ridículo. Para eso ya están los magacineshttps://t.co/9P6lqgYUBk — Hantonio (@Hantoni00) November 2, 2025

Es un informativo no un magazine.

Si María Casado quiere hacer estas cosas que la den otro tipo de programa. — M (@eme_uve) November 2, 2025

Pero con gracia. Lo de María Casado no tuvo ninguna. Si con esas chorradas piensa remontar en la audiencia lo lleva claro. — R.M.Baquero (@rmbaquero) November 2, 2025

Qué manera de hacer el ridículo. No tiene ninguna gracia. No me extraña lo de las audiencias. — R.M.Baquero (@rmbaquero) November 1, 2025

Para lo que esta quedando @informativost5 jaja y no vas de Scream vas de Ghostface. — Juan Miguel △◯▢╳ (@DjSalasSound) November 1, 2025

Lo perdidísima que está esta cadena. https://t.co/Q8zrsHzv5e — Un Enfant Du Siècle 💢 (@lenommysterieux) November 1, 2025

En hacer el ridículo sois líderes… en audiencias los últimos… — ¡Qué Escándala! (@Que_Escandala) November 1, 2025

Denle un programa pero que no tome a chiste todas las noticias, María es Paz Padilla. — Lola Sanchez (@LolaSsomoza) November 1, 2025