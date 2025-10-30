Atronador aplauso a 'Informativos Telecinco' por su "obra audiovisual" con Franganillo: "Es otro nivel, esto sí que es periodismo"

'Informativos Telecinco' está en la conversación de muchos después de lo que se vio en la edición nocturna conducida por Carlos Franganillo este pasado miércoles. Con motivo del primer aniversario de la DANA de Valencia, el director y presentador repasó la secuencia de los acontecimientos vividos en Paiporta, la zona cero de la catástrofe, hace un año.

Para narrarlo, el equipo de informativos recurrió a la realidad aumentada y el resultado dejó a todos con la boca abierta. La pieza se ha viralizado en redes por su brillantez y las reacciones son unánimes. No solo por un trabajo cuidado hasta el mínimo detalle y con una finura absolutamente impresionante, sino por la forma de comunicar de Franganillo tan bien complementada. A continuación, adjuntamos el vídeo en cuestión:

Paiporta, zona cero: la tragedia se desencadenó en apenas dos horas en una zona en la que no había llovido



📲 @cfranganillo narra lo ocurrido a través de la realidad aumentada > https://t.co/Je1DlrFrJ9 pic.twitter.com/VKaqwocuzQ — Informativos Telecinco (@informativost5) October 29, 2025

La avalancha de críticas positivas está siendo descomunal. Para empezar, Albert Barniol, meteorólogo de 'El Tiempo' de RTVE, ha señalado que "es la mejor realidad aumentada que he visto en España". "No sólo es espectacular y muy bien coreografiada, es que ilustra y ayuda a entender que ocurrió. Felicidades", añade el físico.

Brillante. La mejor realidad aumentada que he visto en España. No sólo es espectacular y muy bien coreografiada. Es que ilustra y ayuda a entender que ocurrió. Felicidades. — Albert Barniol (@abarniol_tve) October 30, 2025

Para numerosos usuarios "Informativos Telecinco está totalmente a otro nivel en lo que a realidad aumentada y efectos especiales se refiere", poniendo en valor la forma tan ilustrativa e instructiva de mostrar la realidad de la DANA de Valencia. "Esto sí que es periodismo" o "qué bien comunica Franganillo" son algunos de los comentarios más repetidos en X.

Eso desde el punto de vista de la información per se. En cuanto a los aspectos técnicos que la envuelven, el engranaje demuestra un trabajo milimétrico e impecable. Por eso, no cesan las alabanzas por el nivel tan exquisito de realización, el perfecto hilo conductor con la alocución de Carlos Franganillo o por el sonido, excelentemente sincronizado con la imagen y las distintas fases y escenarios de la pieza. "Esto no se encuentra en otro lugar", apunta un espectador de 'Informativos Telecinco' en la mencionada red social.

Incluso, compañeros del sector audiovisual reaccionan con admiración: "Como artista 3D y formada en producción, realización y comunicación audiovisual, ojalá algún día pueda formar parte de algo como esto". Por otro lado, también son varios los usuarios que lamentan que los 'Informativos Telecinco' no se estén valorando como merecen por sus bajos números de audiencia: "Los informativos más infravalorados y los mejores que hay actualmente en la televisión en España".

Estas son tan solo algunas de las múltiples reacciones que está suscitando 'Informativos Telecinco':

Impresionante este trabajo periodístico de realidad aumentada de @informativost5, para ilustrar la tragedia de la Dana en Valencia, España donde murieron 228 personas hace un año.

Las alertas que hubieran salvado vidas sonaron tarde. pic.twitter.com/yhlLcUzqcM — Félix de Bedout (@fdbedout) October 29, 2025

Informativos Telecinco está totalmente a otro nivel en lo que a realidad aumentada y efectos especiales se refiere. Qué forma tan ilustrativa de mostrar la realidad de la DANA de Valencia. Auténtica maravilla de pieza. pic.twitter.com/5rSwEjwh1m — BOTMEDIA (@botmdia) October 29, 2025

Impresionante la realidad aumentada utilizada por Informartivos Telecinco para recordar la DANA pic.twitter.com/2vcvEgvhZA — M 📺 (@casasola_89) October 29, 2025

Esto es una auténtica barbaridad. Qué nivel de realización y qué capacidad de @cfranganillo para mantener el hilo conductor de la información en todo momento.



Esto es periodismo ✍🏼. https://t.co/0QI2mdb5kT — Kike (@_Kikee22) October 30, 2025

joder, hasta el sonido cambia cuándo entra en el garaje y en otras zonas. Qué pasada. Como artista 3D y formada en producción, realización y comunicación audiovisual, ojalá algún día pueda formar parte de algo como esto — Miri 👽 (@MiriamInBlue) October 30, 2025

Qué absoluta barbaridad. Cómo se han cuidado todos los aspectos. El sonido en sus distintas fases, el contraste en cada escenario, la finura de cada detalle…



Reflexionemos… Analicemos el pasado, veamos el presente y anticipemos el futuro. https://t.co/8YOyeuU0Dx — Guille Martínez Llop (@GuilleLlop_) October 29, 2025

Los informativos más infravalorados y los mejores que hay actualmente en la televisión en España.



Es brutal el cambio que han dado en los últimos años y esta secuencia sobre la DANA es espectacular.#InformativosTelecinco https://t.co/k3nwpFXbXF — Salseos de tele (@salseosdetele) October 30, 2025

ESTOY ABSOLUTAMENTE LOCA CON LA PEDAZO DE OBRA AUDIOVISUAL DE ESTA NOTICIA, las imágenes, el cambio de sonido, el movimiento de cámara, pfffff que bien lo han hecho https://t.co/ocEYm1BLV0 — May🧷 (@maytexu_bruixa) October 30, 2025

Lo de Carlos Franganillo sigue siendo espectacular. Hay que verlo y cuidarlo porque este desarrollo narrativo (elegante, acompasado, irrefutable) no se encuentra en otro lugar. https://t.co/FbOoWGpOgM — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) October 30, 2025

Y ya no solo a nivel visual, los efectos de sonido, sobre todo en la parte del garaje, están logradísimos, tremendo equipo https://t.co/vQ86uWZUnJ — Bonifasio (@nicoalmram) October 30, 2025

Qué bien comunica Franganillo y cuánto aporta a este relato la realidad aumentada. https://t.co/itmFPx5J0Q — Diego Villacorta🌏 (@DiegoViya) October 29, 2025

si tuviera que salvar algo de telecinco, es el servicio de informativos. Qué barbaridad y menuda pasada la realidad aumentada para explicar lo de la DANA. Si fuese periodista, estaría ojiplatico 😍 https://t.co/xKs3I2uDs3 — Didac🌷 (@DidacChavero) October 29, 2025

Imposible no admirar el gran trabajo en producción y post producción audiovisual, aunque se trate de una tragedia. https://t.co/X3hH9kTp8R — Marisol López Franco💙 (@Marisollopezf) October 30, 2025

Esto sí que es periodismo https://t.co/dV262HAClT — Guillermo (@Guillealvp) October 29, 2025

Alucinante trabajo del equipo de T5. Trabajazo mejor dicho. Enhorabuena a todos los que lo han realizado. 🙌🙌🙌 https://t.co/l8PKdbTZaF — David G. Márquez (@dvd34marquez) October 30, 2025