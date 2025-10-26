María Casado utiliza 'Informativos Telecinco' para rectificar a Leonor lo que dijo en los Premios Princesa de Asturias

Ya es costumbre que María Casado se salga del guion en 'Informativos Telecinco', protagonizando momentos virales como cuando se arrancó a cantar en directo, o visitó el plató de 'Supervivientes' para saludar a Sandra Barneda. Este sábado, 25 de octubre, en la edición de sobremesa de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', ha vuelto a sorprender a la audiencia.

Lo ha hecho al matizar las palabras que Leonor pronunció durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias 2025, cuya gala se celebró en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes. La parte más comentada de su discurso fue cuando llamó a su padre, el rey Felipe VI, "boomer", algo que la periodista ha querido corregir con "muchísimo cariño".

"Soy de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer", dijo la princesa Leonor, provocando las risas de todos los presentes, incluidos de sus padres, los reyes. Aunque, según María Casado, esa expresión no era del todo cierta, como así lo ha hecho saber este sábado durante el informativo: "No he tenido yo la oportunidad de contradecir nunca a una princesa. Pero esta vez lo hago con muchísimo cariño".

María Casado matiza las palabras de la princesa Leonor

Tras lo cual, la presentadora explicaba que el rey Felipe VI no formaba parte de la generación del 'Baby Boom': "Según nuestras cuentas, Leonor, papá no es un boomer, papá es de la Generación X. El Rey nació en 1968, así que pertenece a la Generación X, igual que la reina Letizia".

.@MariaCasado_TV corrige a la princesa Leonor tras confundir al rey Felipe VI con un 'boomer': "Lo hago con muchísimo cariño" > https://t.co/sc2a1p3qSx pic.twitter.com/s5oNNFYeSO — Informativos Telecinco (@informativost5) October 25, 2025

María Casado estaba en lo cierto. La Generación X engloba a los nacidos entre 1965 y 1980. Y se trata de un término que popularizó el escritor canadiense Douglas Coupland en su novela 'Generación X: Tales for an Accelerated Culture'. Don Felipe nació en 1968, mientras que su esposa en 1972. Por lo tanto, ambos pertenecen a la misma generación.

Tanto la princesa Leonor, quien nació en 2005, como su hermana la infanta Sofía, nacida en 2007, forman parte de la Generación Z. Precisamente otro de los momentos más comentados del discurso de Leonor fue el guiño que le hizo a su hermana durante las palabras que le dedicó a la tenista Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes.

"Es bonito lo que dices de tu hermana: 'Sin Venus no habría habido Serena'. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", reconoció la heredera al trono. Un entrañable momento que volvió a poner de manifiesto la cercanía que hay entre las hijas de los reyes.