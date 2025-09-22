Actualidad

María Casado tiene que dejar precipitadamente su puesto en 'Informativos Telecinco' tras atragantarse en directo

por Eva Callejo

María Casado se atragantó en directo, por lo que se tuvo que ausentar durante más de cinco minutos y ser sustituida por Carmen Corazzini al frente de 'Informativos Telecinco'

María Casado en 'Informativos Telecinco'.
María Casado en 'Informativos Telecinco'. | Mediaset

Este domingo, 21 de septiembre, un inesperado percance ha obligado a María Casado a ausentarse durante más de cinco minutos de su puesto al frente de 'Informativos Telecinco'. La presentadora sufrió un atragantamiento en directo y su compañera Carmen Corazzini tuvo que sustituirla para que el incidente no afectase a la escaleta del informativo.

Eran en torno las 21:15 horas cuando María Casado se encontraba informando de los incendios forestales que a día de hoy todavía continúan activos en algunas comunidades autónomas. En un momento dado, los espectadores de 'Informativos Telecinco' observaban como la voz de la periodista se empezaba a quebrar, aunque ella intentó continuar con la pieza.

María Casado tuvo que ser sustituida por Carmen Corazzini

Carmen Corazzini en 'Informativos Telecinco'
"Son dos en Galicia, en Lugo y Ourense, tres en Extremadura, en la provincia de Cáceres…", informaba la presentadora. Al acabar la frase, que finalizó con un "y ya de menos alcance... Discúlpenme", la comunicadora empezó a toser, sin poder articular palabra. Tras disculparse con los espectadores, el directo continuó con unas imágenes de archivo de los incendios que asolan España. Unos segundos después, se pudo escuchar la voz de Carmen Corazzini, quien prosiguió con la narración como si nada hubiera ocurrido.

Aunque el espectador pudo percatarse de una lógica descoordinación en pantalla. Y es que, mientras la presentadora sustituta informaba de otra noticia, la realización continuaba mostrando imágenes de los incendios. Una vez la pieza finalizó, era Carmen Corazzini la que aparecía por sorpresa en plató, en lugar de María Casado, quien regresó a su puesto pasados cinco minutos.

A su vuelta, la periodista apareció de nuevo sentada en su silla de 'Informativos Telecinco' y no hizo ninguna alusión al percance sufrido, aunque su voz aún se la notaba tocada y su rostro serio reflejaba el mal rato que había pasado. Afortunadamente, el informativo pudo continuar con normalidad.

