María Casado se despide de 'Informativos Telecinco' y el anuncio de su sustituta da que hablar

Este domingo, 27 de julio, María Casado ha presentado su último 'Informativos Telecinco' antes de cogerse unas merecidas vacaciones. Pero, antes de marcharse, ha cedido el testigo a su sustituta, Carmen Corazzini, quien presentará 'Informativos Telecinco Fin de Semana' durante el mes de agosto.

Si algo caracteriza a María Casado es su naturalidad y el conducir el informativo dándole un toque de entretenimiento, lo que le han convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión. Aunque también ha recibido alguna que otra crítica. Y, como no podía ser de otra forma, sus últimos minutos antes de marcharse de vacaciones también han sido así.

En pleno directo, cuando quedaban apenas unos minutos para finalizar, la presentadora recibía una llamada de móvil que no dudaba en coger. Eso sí, disculpándose con los espectadores: "Me van a disculpar porque pensaba que tenía el móvil desconectado". Acto seguido, conectaba con Carmen Corazzini, a la que daba algunos consejos de cara a este mes al frente de 'Informativos Telecinco'.

El divertido momento entre María Casado y Carmen Corazzini

"Carmen Corazzini, a partir del fin de semana que viene, se va a quedar aquí a los mandos del informativo fin de semana de Telecinco. La han podido ver todo el mes en el informativo matinal", ha informado María Casado a la audiencia, antes de dar paso a su compañera. Esta, indecisa, le ha pedido que la de consejo: "Tengo un lio, me tienes que ayudar. Estoy preparando la maleta para mudarme al fin de semana y me tienes que decir qué me tengo que llevar. Yo me imagino que claramente periódicos sí. Una radio también…".

Al verla tan indecisa, María Casado le ha dicho: "Yo te recomiendo para el equipo, es un equipo estupendo, pero llévales algo de comida, chuches…". Algo que su sustituta ya tenía previsto: "Lo tengo todo preparado. Tengo chuches, tengo bollos, tengo palmeritas… ¿Qué más tengo que hacer para ganármelos?", le ha preguntado.

"Vente con muchas ganas. Tienes un equipo que te va a cuidar mucho y disfrútalo mucho. Y te voy a dejar las llaves debajo de la maceta de la entradita. El sábado te esperamos aquí", le ha recomendado la periodista. Su compañera le ha deseado unas felices vacaciones, antes de tranquilizarla: "Te cuidado el plató y te riego las plantas", ha sentenciado.

.@carmenzzini coge el testigo de @MariaCasado_TV en Informativos Telecinco Fin de Semana este verano: "Te cuido el plató y te riego las plantas" pic.twitter.com/ExKxtNu4de — Informativos Telecinco (@informativost5) July 27, 2025

Carmen Corazzini, del matinal al fin de semana

De esta manera, Carmen Corazzini se convierte en la sustituta de María Casado en 'Informativos Telecinco fin de semana' tras solo un mes al frente de la edición matinal tras el salto de Laila Jiménez a 'Todo es mentira' como nueva copresentadora en relevo de Marta Flich.

Precisamente, Laila Jiménez revelaba recientemente que iba a ser ella quién hubiera tomado el relevo de María Casado en agosto de no haber fichado por el programa de Risto Mejide. Ahora es Corazzini la que vuelve al horario en el que trabajaba hasta hace un mes como presentadora de El Tiempo, lo hace eso sí ahora como presentadora de todo el informativo.