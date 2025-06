María Casado lo vuelve a hacer y deja a todos descolocados con lo que se llegó a ver en 'Informativos Telecinco'

Como cada domingo, al final de la segunda edición de 'Informativos Telecinco' María Casado ha conectado con Sandra Barneda para que avanzara lo que iba a pasar esa noche en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Sin embargo, este 8 de junio, la presentadora del telediario ha vuelto a sorprender a la audiencia con lo que ha hecho en pleno directo.

Y es que, si algo caracteriza a María Casado, y por lo que se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión, es su naturalidad. Lo mismo canta en mitad del telediario que rompe a llorar al despedir a un gran amigo como David Cantero. Pero lo que ha ocurrido este domingo supera toda previsión: la periodista ha abandonado el plato de 'Informativos Telecinco' en plena emisión para acudir al plató de 'Supervivientes'.

"Si te parece, yo voy para tu pisito, que tengo una sorpresita para ti, por cierto", comentó la periodista. Mientras Sandra Barneda adelantaba los contenidos de esa noche, los espectadores pudieron seguir el recorrido de la presentadora desde el set de noticias hasta el plató del reality, muy cercano el uno del otro. El público presente en el plató de 'Supervivientes' recibió a María Casado con una gran ovación, mientras que esta se fundía en un gran abrazo con la catalana.

María Casado confiesa ser una gran seguidora de 'Supervivientes'

María Casado confesaba ser una gran seguidora del programa de supervivencia e incluso reconoció tener un concursante favorito, aunque prefirió no revelar su identidad. "Estoy viendo 'Supervivientes', os estoy siguiendo a todos… me encanta la edición, os lo tengo que decir. Tengo un favorito… pero vengo a daros una sorpresa", ha asegurado.

Y es que, tal y como ha señalado María Casado, los espectadores pueden ver lo que sucede delante de las cámaras, pero en esta ocasión ha decidido enseñar "lo que no suele verse". "Así se hace 'Supervivientes'", ha añadido la presentadora del informativo antes de dar paso a un vídeo donde se muestra el trabajo incansable del equipo de 'Supervivientes' en Honduras.

Un equipo formado por más de 200 personas que dejan su vida a más de 8.000 kilómetros para entregarse en cuerpo y alma al programa. Con "pasión, dedicación y mucho trabajo en equipo", tal y como ha señalado Laura Madrueño en el vídeo.

"Gracias por este pedazo de vídeo. Tengo que dar las gracias, no me voy a cansar nunca, al equipo que se tira casi cuatro meses alejado de todo. Que lo dan todo… ¡gracias de verdad, sois unos profesionales! No tiene precio lo que hacéis", ha agradecido Sandra Barneda antes de dar por concluida la emisión de 'Informativos Telecinco' con esta sorpresa final de María Casado que recibió el aplauso de los usuarios de X.

.@MariaCasado_TV se desplaza en directo hasta el plató de @Supervivientes para dar una sorpresa a @SandraBarneda: "Así se hace el programa" pic.twitter.com/ynSZWmTjoM — Informativos Telecinco (@informativost5) June 8, 2025

