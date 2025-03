María Casado conmociona con su despedida en 'Informativos Telecinco' por el adiós de David Cantero

El pasado jueves, Mediaset sorprendía al enviar un comunicado en el que anunciaba que David Cantero dejaba de presentar 'Informativos Telecinco' tras casi 15 años. Era una salida completamente inesperada y que llegaba tan solo unos meses después de haberse reencontrado con su querida María Casado en la edición del fin de semana.

David Cantero ha decidido dejar Mediaset España y su salida ha sido de mutuo acuerdo con el grupo de comunicación tal y como él mismo explicaba este viernes en un vídeo en su cuenta de Instagram dejando claro que no se jubila y que ha decidido emprender una nueva etapa.

Aunque nadie lo sabía ni se dio cuenta, David Cantero se despidió el pasado domingo de toda la audiencia justo al final del informativo al decir "gracias por todo". El presentador quiso marcharse sin hacer ruido y sin grandes homenajes, de forma discreta como es él. Ni tan siquiera María Casado le dijo nada entonces.

No obstante, este sábado, María Casado sí que ha querido tener un bonito detalle con el que ha sido su compañero en estos primeros seis meses en 'Informativos Telecinco' y con quién ya trabajó en el 'Telediario de Fin de Semana' en TVE.

María Casado, al borde de la lágrima en su homenaje a David Cantero

Así, en este 8-M, día Internacional de la Mujer, María Casado vestía con un look de chaqueta y pantalón de color rosa. Pero además llevaba una corbata negra. Y ha sido justo al final del informativo cuando la presentadora de 'Informativos Telecinco' revelaba que era de David Cantero.

"Para mí hoy es una despedida poco habitual. Ya lo ven, estoy sola. Pero si se han dado cuenta igual mi look les ha gustado. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita y por eso me la he puesto", comentaba María Casado visiblemente emocionada mientras se quitaba la corbata.

"Y voy a aprovechar para decir que David ya saben es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre, se ha despedido como él hace siempre, en silencio, casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa", proseguía diciendo al borde de la lágrima.

Y finalmente, María Casado le enviaba un último mensaje a su amigo y compañero. "Pero nada David que disfrutes de la vida como tú sabes, aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares que lo sepas. Y a ustedes también les digo que no me dejen solita, ustedes no. Gracias y buenas tardes, nos vemos luego", concluía la presentadora.

📹María Casado se emociona al despedirse de David Cantero en 'Informativos Telecinco' pic.twitter.com/4xLqV2519Y — Tweets de tele (@teletuits) March 8, 2025

La decisión de Mediaset sobre el futuro de 'Informativos Telecinco'

Por otro lado, cabe decir, que tal y como ha avanzado Vertele, los planes de Mediaset no pasan por buscar un sustituto a David Cantero, por lo que por ahora María Casado se mantendrá como presentadora de la edición de fin de semana de 'Informativos Telecinco' en solitario. La intención es que la catalana se consolide como una de las nuevas caras de los servicios informativos de Mediaset.