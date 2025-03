María Casado y Sara Carbonero usan estos términos para hablar de David Cantero tras su adiós a Telecinco

Este jueves, Mediaset sorprendía al enviar un comunicado en el que daba a conocer que David Cantero dejaba la cadena y por ende 'Informativos Telecinco' tras casi quince años siendo uno de sus rostros más reconocidos y queridos. Un día después, ha sido el presentador el que ha publicado un vídeo dando algunas explicaciones sobre su salida. Y algunas de sus amigas y compañeras como María Casado y Sara Carbonero han reaccionado.

La primera en romper su silencio sobre la marcha de David Cantero de 'Informativos Telecinco' tras quince años fue Isabel Jiménez, con quién compartió buena parte de su etapa en la cadena al frente de la edición diaria de las 15:00 horas.

"David, compañero, amigo, profesional incansable. Espíritu libre, generoso, inspirador, rebelde. Una de las mejores personas que me he cruzado en mi vida. Eres mucho y la vida te traerá todo lo bueno que mereces. Estoy segura. Te quiero y te admiro", escribía Isabel Jiménez en su cuenta de Instagram.

Ahora ha sido su última compañera, María Casado, con la que se había reencontrado hace meses gracias a su fichaje por 'Informativos Telecinco' la que ha reaccionado a la sorprendente salida de David Cantero de la cadena de Mediaset. Aunque en el caso de la presentadora catalana ha sido bastante escueta.

La escueta reacción de María Casado

Y es que María Casado solo ha puesto un "Te quiero" junto a un corazón al compartir el vídeo de David Cantero en el que el presentador aclara el por qué de su decisión de dejar Mediaset tras 15 años. "Me voy de Mediaset tranquilo, han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás buenos recuerdos, buenos momentos y amigos que voy a echar muchísimo de menos. Era una rutina cotidiana muy querida", destaca el presentador en su vídeo.

"Digamos que ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada... dura, pero amable. No me he jubilado, no lo tengo en mente de momento, no está en mis planes de momento como he leído por ahí, sencillamente he entrado en otra nueva etapa, una nueva fase de mi vida. Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales... personales también. La tele no para de cambiar, y a veces hay que tomar este tipo de decisiones, que son difíciles, pero se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes", sentencia Cantero.

El emotivo mensaje de Sara Carbonero a David Cantero

Otra que también fue compañera durante años en 'Informativos Telecinco' fue Sara Carbonero. La periodista deportiva ha querido tirar de archivo y rescatar una imagen de cuando presentaba los deportes en la edición de sobremesa que conducían el propio Cantero y su amiga íntima, Isabel Jiménez.

"Querido David. Con tu marcha de Telecinco sufrimos todos los que te queremos y te admiramos como profesional pero aún más como persona. Siempre recordaré cómo me tendiste la mano hace casi 15 años para no soltarme nunca. Por eso siempre estaré aquí para ti. Recuerdo cuando incluso me salvaste de un ataque de tos en directo y tuviste que seguir haciendo el bloque de deportes por mí", empieza diciendo.

"La vida tiene estos giros de guion incomprensibles, inesperados pero, ¿sabes qué ? Eres un hombre tan completo, inteligente, sensato, sensible y con tantas cualidades, talento, creatividad y facetas que se te dan bien que saldrás más fuerte de esto y encontrarás la paz y la felicidad en esas pequeñas cosas que tanto te llenan. La tele nunca volverá a ser la misma sin ti. Sin tu manera de contar las cosas, única, que traspasa la pantalla. Ese plató tampoco será el mismo sin tus dibujos, sin tu “guasa”, sin tus palabras cariñosas para cada miembro del equipo, para los que están detrás de las cámaras. Para mí es un honor inmenso poder decir que compartí contigo una época maravillosa, que no pude tener mejor maestro de profesión y que además, eres mi amigo. Ojalá pronto te veamos de nuevo dando guerra y si no, disfruta de tu merecido descanso. Te mereces todo lo bonito. Te quiero muchísimo", concluye Sara Carbonero.