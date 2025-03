La inmediata reacción de Isabel Jiménez al conocerse la "insólita despedida" de David Cantero de 'Informativos Telecinco'

Sin previo aviso para la audiencia, David Cantero sorprendió el pasado domingo poniéndose al frente por última vez de 'Informativos Telecinco' junto a María Casado. El presentador puso así fin a su etapa de 15 años en Mediaset España, y aunque en principio hubo confusión sobre si se trataba de su despedida oficial o no, Telecinco lo aclaró más tarde con un comunicado. E Isabel Jiménez, una de sus inseparables compañeras a lo largo de estos años en la cadena, no ha dudado en dedicarle un mensaje de despedida.

Durante casi dos décadas, Cantero ha sido junto a otros rostros como Pedro Piqueras o José Ribagorda todo un sello de los servicios informativos de la cadena, convirtiéndose en uno de los comunicadores más valorados de nuestro país por su cercanía y rigor. Sin embargo, poco después de recuperar su tándem con María Casado en la edición de fin de semana del noticiero, su aventura profesional en Mediaset ha tocado fin sin previo aviso.

Este mismo viernes, el presentador sorprendía en Instagram con un extenso comunicado en el que aborda los motivos de su salida. "Me voy de Mediaset tranquilo, han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás buenos recuerdos, buenos momentos y amigos que voy a echar muchísimo de menos", asegura Cantero en Instagram. "Digamos que ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada… dura, pero amable. No me he jubilado, no lo tengo en mente de momento", aclara también el comunicador.

Isabel Jiménez se despide de David Cantero con este cariñoso mensaje en Instagram

Mediaset se ha mostrado agradecida a David Cantero en un reciente comunicado, subrayando su dedicación y compromiso a lo largo de estos 15 años de relación profesional, y le desean lo mejor en su nueva etapa fuera del grupo de Fuencarral. Y tras hacerse oficial, Isabel Jiménez no ha tardado en inmortalizar algunos de sus momentos más enternecedores junto al presentador en Instagram con los que dejar claro su mensaje ante su salida.

"Pues ya estaría… no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho", escribió la presentadora que compartió durante 13 años la mesa de 'Informativos Telecinco' con Cantero, afrontando con entereza la marcha de su buen amigo. Y entre las principales reacciones a la publicación, Sara Carbonero se animaba también a trasladar un mensaje al comunicador.

"David, compañero, amigo, profesional incansable. Espíritu libre, generoso, inspirador, rebelde. Una de las mejores personas que me he cruzado en mi vida. Eres mucho y la vida te traerá todo lo bueno que mereces. Estoy segura. Te quiero y te admiro", escribió Carbonero en los comentarios del post, en el que el propio David Cantero también contestaría a Isabel Jiménez. "Gracias a ti por ser lo mejor de lo mejor, desde el primer segundo hasta esta insólita despedida… love you!", escribió el presentador.