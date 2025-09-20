Carme Chaparro habla claro de los cambios en 'Informativos Telecinco' y de su forzosa salida: "Es duro…"

Tras el éxito cosechado con sus anteriores libros, 'Delito' y 'Castigo', Carme Chaparro ha lanzado la tercera novela de la trilogía, 'Venganza'. Se trata de una apasionada historia que mezcla el thriller con la denuncia social, en la que la periodista saca a la luz los rincones más oscuros del poder mediático en la España actual.

La trama se inicia con la muerte del empresario Carlo Manso. Su fallecimiento, rodeado de escandalosas circunstancias, destapa una serie de secretos, chantajes y abusos que afectan a periodistas, jueces y otros rostros de poder. Una novela con la que Carme Chaparro espera repetir la buena acogida que tuvieron las anteriores.

Con motivo de la publicación del libro que cierra la trilogía, la catalana ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo'. Además de hablar de su última obra, también da su opinión sobre el difícil mundo de la televisión, en el que lleva años trabajando y del que se apartó tras hacer pública su enfermedad, el pasado mes de abril.

Al ser preguntada por los últimos cambios llevados a cabo por 'Informativos Telecinco' con nuevos rostros, sonadas salidas y cambios en la edición, Carme Chaparro reconoce que "desde dentro siempre hay rumores: pasa esto, va a pasar lo otro, llaman a los despachos… Es un mundo muy difícil y complicado, en el que yo he tenido la suerte de mantenerme. Cuando te dicen que no vas a seguir, sin darte razón, hay que entenderlo. La tele es una empresa. Es duro no seguir haciendo una cosa que te gustaba, esperas que te pongan en otro lado, pero es una empresa".

Además, la periodista considera que "la televisión deja muchísimos cadáveres. Es cierto que es un mundo en el que muy poca gente puede aguantar décadas o quinquenios. Yo he aguantado 25 años, así que ya me puedo dar por satisfecha. Lo mejor de trabajar en televisión es contar historias, preparar un informativo, escribirlo a mi manera, salir y contarlo. Lo peor es que te haces mayor, y muy pocas mujeres sobreviven al hacerse mayores en la tele. Las que lo hacen o vuelven, deben conservase casi como en formol", lamenta.

La enfermedad que apartó a Carme Chaparro de la televisión

Fue el pasado mes de abril, con motivo de la celebración del día de Sant Jordi, muy especial en Cataluña, cuando Carme Chaparro compartió un vídeo en sus redes sociales para explicar a sus seguidores el motivo por el cual no estaría firmando sus novelas ni en Sant Jordi ni en la Feria del Libro de Madrid. "He tenido que parar muchas cosas para cuidarme y para tratarme, pero vamos por el buen camino", comenzó diciendo, confiando plenamente en la ciencia. Aunque en ningún momento dijo de qué enfermedad se trataba.

A comienzos de este mes de septiembre, la presentadora de 'Informativos Telecinco' se volvía a dirigir a sus seguidores para anunciarles su nueva novela, y, de paso, actualizar su estado de salud. "Un poco ausente por aquí. La medicación. Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Ya estamos llegando al final del proceso", desveló, optimista.

Además, quiso dejar claro que la investigación es fundamental para cualquier tipo de enfermedad: "Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación. Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela. Os espero a todos al otro lado de las páginas, en 'Venganza'. A partir del 17 de septiembre. No volverás a ver la tele igual".