Carme Chaparro desvela el motivo de salud detrás de su desaparición: "He tenido que parar"

Desde hace meses, no hay ni rastro de Carme Chaparro en el plató de 'Informativos Telecinco', ni tampoco hay apenas actividad en sus redes sociales donde suele estar muy presente. Después de que saltasen todas las alarmas por su desaparición sin previo aviso, la periodista ha decidido explicar a sus seguidores en Instagram el motivo de salud que la ha obligado a parar con todo para cuidarse.

"Hola a todos, espero que estéis bien. Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien", comenzó explicando la comunicadora con el rostro más serio de lo normal en su última publicación de Instagram. Así, el rostro de 'Informativos Telecinco' se abría ante sus más de 100.000 seguidores en la plataforma, donde suele compartir su día a día.

Carme Chaparro explica el motivo de su desaparición: "He tenido que parar para cuidarme y tratarme"

Y es que, ante su desaparición televisiva y su silencio en redes ha causado inquietud entre sus seguidores. "Me habéis preguntado muchos que dónde estoy, qué por qué no contesto a los mensajes, que estoy desaparecida de las redes, que no cuelgo imágenes nuevas", señaló Carme Chaparro para abordar directamente su delicada situación actual. "He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino", reveló la presentadora.

"Ciencia. Personas. Paciencia. Ya vamos por el buen camino. Gracias a todos y todas por estar ahí", escribía también la periodista, sin desvelar más detalles el motivo de salud que la ha apartado de los focos, pero asegurando que durante este tiempo se ha centrado únicamente en mejorar su situación. "Hemos aplazado para el mes de septiembre. No os voy a poder acompañar en Sant Jordi, tampoco en la feria del libro de Madrid ni en esos viajes por toda España", explicó entonces Chaparro sobre la publicación de su nueva novela, que se encuentra paralizada.

"En septiembre voy a estar, espero, con todos vosotros y una novela que me ha costado mucho escribir y que yo creo que es la mejor, la mejor de todas y el mejor cierre para la trilogía de delito", terminó adelantando Carme Chaparro antes de lanzar un último mensaje a los lectores que esperan su nueva publicación y a quiénes la echan de menos al frente de la actualidad en Telecinco. "Acordaos de mí, yo me acordaré mucho de vosotros y nos vemos en septiembre", terminó señalando.