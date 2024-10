Carme Chaparro verbaliza lo que muchos piensan de la reina Letizia ante el escándalo de Juan Carlos I

La periodista Carme Chaparro ha sido la última en pronunciarse acerca de los polémicos audios que se están filtrando entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, grabados cuando este era Rey de España. Mientras él los ha pasado por alto y ha disfrutado de su viaje a Sanxenxo, la exvedette ha protagonizado fuertes encontronazos con la prensa, presa de los nervios.

Hace unos días, Carme Chaparro acudió a un evento y allí atendió amablemente a sus compañeros de profesión. Como era de esperar, los reporteros querían saber su opinión sobre el escándalo que han supuesto estos audios en los que, entre otras cosas, el rey emérito reconoce que su matrimonio con Doña Sofía estaba roto desde que nació Felipe, actual rey de España.

La presentadora de Mediaset cree que, pese a lo mucho que se le ha criticado, «al final la Reina Letizia va a ser la que salve la monarquía». Además, no se muerde la lengua y asegura que el hecho de que «él (Juan Carlos) tuviera el poco patriotismo de un dinero que era para el país, sacarlo de ahí y dárselo a su amante, me parece que es demostrar muy poco amor por el país del que tú eres monarca».

Lo que más ha sorprendido a Carme Chaparro de los audios

Pese a que las fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos primero, y los audios después, han supuesto un escándalo en la opinión pública, Carme Chaparro no se sorprende, ya que «es algo que ya se rumoreaba. No me ha sorprendido en exceso». Lo que sí le «ha sorprendido que se escucharan, es decir, que llegaran al público y tengo la sensación de que hay muchas cosas más», sentencia.

El pasado viernes, ‘TardeAR’ mostraba un nuevo audio en el que Bárbara reconocía de forma explícita haber recibido 35 millones de pesetas del por entonces rey de España por sus presuntos chantajes. «Él (Juan Carlos) se había comprometido conmigo en darme el dinero para pagar las deudas. Cien millones de pesetas, que él me daría. Entonces, lo que hizo fue pues un día vino (el intermediario) y me dio veinte millones de pesetas porque mi casa salía a subasta», se la oye decir en el audio publicado por Okdiario.

«Luego, cuando pasaron cuatro o cinco meses, cogió y me dio quince. O sea, a lo largo de año y medio me estuvo dando unas cantidades de dinero para hacer frente a todas las deudas que tenía y poder seguir viviendo», reconoce la exvedette sobre el dinero que recibió del rey de España.