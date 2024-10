Bárbara Rey traspasa líneas rojas con el equipo de ‘TardeAR’ por su «vergonzoso» acto con un reportero

Nunca habíamos visto a Bárbara Rey perder los papeles con la prensa como lo está haciendo estos últimos días. Si bien es cierto que está atravesando, posiblemente, la peor época de su vida, nada justifica la actitud violenta con los reporteros que hacen su trabajo. Y así se lo ha hecho ver Bea Archidona en ‘TardeAR’

Y es que en la tarde de este jueves, 10 de octubre, el programa vespertino de Telecinco ha emitido unas imágenes en las que se ve como la exvedette se muestra muy agresiva con uno de sus reporteros, Álex Álvarez, al quien llega empujar en plena calle y a dedicarle una mirada amenazante. Tanto la presentadora como el resto de colaboradores reprocharon la actitud de la madre de Ángel y Sofía Cristo.

‘TardeAR’ enseñaba primero un vídeo compartido por Bárbara Rey en sus redes sociales, en el que justifica su actitud estos últimos días. Todo ello tras protagonizar un altercado con la Policía Nacional: «Os diré que, poco a poco, voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda mucho. Estoy convencida, cosa que sé que no va a hacer con gente muy malvada que está por ahí suelta».

Tras mostrar estas palabras de la artista murciana, el programa presentado por Ana Rosa Quintana mostraba la actitud violenta de Bárbara Rey con su reportero. Este le preguntaba cómo se encontraba tras la filtración de sus polémicos audios con Juan Carlos I. Ella respondió que «estoy fenomenal». Acto seguido, la exvedette se despedía dando un manotazo al micrófono del periodista. Sin embargo, Álex Álvarez le preguntó también por el presunto viaje que realizó el rey emérito a Cantora cuando supo del idilio de Paquirri con Bárbara. Esta cuestión la terminó de sacar de sus casillas.

El altercado de Bárbara Rey con un reportero de ‘TardeAR’

La de Totana no sólo no respondió a la pregunta sino que, además, empujó violentamente al reportero. Incluso se llegó a escuchar el golpe que le dio para apartarlo. «Bárbara, por favor, no me empujes», le pidió el periodista. Acto seguido, ella se detuvo, dedicándola una mirada amenazadora, al más puro estilo Isabel Pantoja. De hecho, Mario Vaquerizo la comparó con la tonadillera: «Está un poquito Pantoja».

«Es vergonzoso», añadió Bea Archidona, recordando que «Álex le ha acercado respetuosamente el micro, no ha establecido contacto físico con ella. Pero ella sí lo ha hecho. El comportamiento de Bárbara me parece vergonzoso». Más adelante, en la sección ‘SalseAR’, Álex Álvarez explicó cómo se había producido el empujón, y, además, se mostró un vídeo con el que Bárbara Rey intentaba justificarse.

Según explicó el reportero, «le estábamos preguntando sobre el altercado que vivió con la Policía, sobre los audios del rey emérito. Pero, atención, cuando le preguntamos por esa visita del Rey a Cantora en helicóptero es cuando Bárbara Rey reacciona de esa forma. Nos lanza una mirada que casi nos convierte en piedra». «Esa mirada no la hemos entendido los compañeros, porque le estábamos preguntando por la información que ha salido y que ella conoce. No entendemos su actitud», añadió el redactor. «Quizás fue cuando le pediste que no te empujara», opinó Antonio Montero, a lo que su compañero agregó que «fue un momento tenso».

La exvedette justifica su actitud violenta: «Es acoso»

A continuación, ‘TardeAR’ mostró el vídeo en el que la madre de Sofía Cristo justificaba su altercado con el reportero del programa de Telecinco: «Aquí estoy otra vez. Diré que hoy me ha dado por hacer vídeos. El hecho de que pasa una cosa u otra no tiene por qué cambiar mi ritmo de vida. Tenéis que comprender que se me acusa de que he tratado mal a alguien. Nunca lo he hecho. Pero, claro, si yo tengo hora con el médico y pierdo esa hora porque se me interpone gente y me obstaculizan el paso, es normal que me moleste. Aparte de eso, tengo que aguantar que se me echen encima, se hayan duchado o no, no se puede consentir. Eso es acoso y no tengo por qué aguantarlo», ha concluido.

Tras la emisión del vídeo compartido por Bárbara Rey en Instagram, Ana Rosa le preguntó a su compañero, de forma irónica, si se había duchado. «Tras ver el vídeo, me han dicho que huelo a rosas. A ver, ella dice que nosotros nos echamos encima. Estábamos sólo el equipo de ‘TardeAR’ y otro de agencias. Ella podía pasar perfectamente y haber seguido caminando. Decidió retirarme. Pero, vamos, que me ducho todos los días», sentenció Álvarez.