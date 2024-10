Bárbara Rey pierde los papeles con un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’: «Sois unos acosadores»

Bárbara Rey ha tocado fondo. Está absolutamente sobrepasada por la situación que está viviendo desde que su propio hijo, Ángel Cristo, vendiera a una revista holandesa sus fotos besándose con el rey emérito, Juan Carlos I. Y ya no solo eso sino que, además, están empezando a ver la luz varios audios que no le dejan nada bien parada.

Este miércoles, Bárbara Rey llamó en directo a ‘Y ahora Sonsoles’ para, muy enfadada, ponerle los puntos sobre las íes a Paloma García-Pelayo. La exvedette se mostró indignada ante las informaciones que están saliendo.

Y ese ‘estallido’ no fue nada con lo que ha ocurrido un día después, y que el mismo programa ha mostrado en la entrega de este jueves, 2 de octubre. Bárbara Rey se ha mostrado fuera de sí contra la prensa, entre los que se encontraba Carlos García López, reportero de ‘Y ahora Sonsoles’

Bárbara Rey, fuera de sí con los periodistas

La ex vedette incluso ha tachado de «acosadores» a los reporteros que la esperaban a pie de calle para hablar con ella. «He dicho que os quitéis de en medio. He dicho que os quitéis de en medio. No me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia, lo que estáis haciendo. Quitaos del medio, quitaos del medio. No tenéis vergüenza. Sois unos acosadores», les espetaba la madre de Ángel y Sofía Cristo.

Sonsoles Ónega no daba crédito al escuchar esta reacción de Bárbara Rey, y se limitaba a decir lo que era evidente, que «está muy enfadada». Por su parte, Beatriz Cortázar explicaba que «tiene una explicación. Ayer tuvimos aquí a Bárbara Rey, que hizo unas declaraciones, la vimos ‘on fire’. Puedo asegurar que minutos después, Bárbara Rey estaba hecha polvo. Lo está pasando muy mal, me decía que estaba destrozada y que no puede más. intenta dar una imagen que no le corresponde, está sobrepasada. En algún momento tenía que estallar», comentaba la periodista.