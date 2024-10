Preocupación por la salud de Bárbara Rey tras su acalorada llamada a Sonsoles: «Llamó al 112»

Lydia Lozano paralizaba este jueves el directo de ‘Ni que fuéramos’ para desvelar una noticia que le acababa de llegar sobre Bárbara Rey. La colaboradora relataba que la ex-vedette había sufrido un pequeño susto este miércoles cuando escuchó los audios con el rey emérito que han salido publicados en OK Diario.

Así, la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ relataba cómo han sido las últimas 24 horas de la vida de Bárbara Rey tras regresar de su último espectáculo en Hellín. «Ella, cuando entra en casa de Sofía, se pone a ver la televisión y en el programa de ‘Y ahora Sonsoles’ está Jenny Llada, Parada, que ahora no se habla con él», empezaba explicando Lydia.

«Tiene una acalorada llamada con Paloma García-Pelayo, que no le llama Paloma, sino Pelayo. Entra con su ironía, que esto no es verdad. El programa, cómo termina, con uno de los famosos audios que vamos a comentar, de las conversaciones que dice que ‘voy a ser la puta más cara de España'», proseguía relatando Lydia Lozano sobre la llamada de Bárbara Rey a ‘Y ahora Sonsoles’.

Pues bien, según ha contado Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos’ tras esa llamada al programa de Sonsoles Ónega y al escuchar los audios que estaban publicando en los que llegaba a amenazar a Juan Carlos I con destapar todo, Bárbara Rey sufrió un ataque de ansiedad.

Lydia Lozano explica el susto de salud de Bárbara Rey

«Le da un chungo. Le dio un parraque. ¿Qué hace Sofía? Se puso malísima, Sofía se asusta y piensa que es un infarto. Así que llama al 112. Le preguntan cómo está tu madre. Y cuando ven que los síntomas no son de un infarto, pues no te mandan una ambulancia, sino que te dan órdenes de cómo actuar. Bárbara se tranquilizó, llámalo ataque de ansiedad«, le contaba Lydia a María Patiño y todos los espectadores.

«Cuando tu hija te ve que estás mal y que no puedes respirar, pues llama a una ambulancia. Todo esto es por teléfono. Yo estaba hablando con una persona que me dice que me colgaba, porque Sofía estaba llamando al 112. Por eso, he preguntado si era por el programa de ‘¡De viernes!’ o Sonsoles», añadía Lydia Lozano.

Tras este pequeño susto, Bárbara Rey se ha reunido este jueves con sus abogadas para seguir con los trámites para poner las demandas tanto a Ángel Cristo Jr. por revelación de secretos como a los medios de comunicación que están difundiendo las fotografías y los audios.