Sonsoles Ónega excede la vehemencia al encararse así a José Manuel Parada por Ángel Cristo

La polémica de las fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos I sigue siendo el tema central de todos los programas dedicados a la crónica social, como es el caso de ‘Y ahora, Sonsoles’. Y lo que ha provocado que este martes, 1 de octubre, Sonsoles Ónega explotase contra uno de sus colaboradores, José Manuel Parada.

Y es que, desde que salieran a la luz las imágenes vendidas por Ángel Cristo a una revista holandesa de su madre besándose con el rey emérito cuanto era rey de España, todo el mundo ha tomado partido. Hay quienes critican a la vedette por haber guardado las fotos para hacer chantaje al monarca, y los que, por el contrario, arremeten duramente contra su hijo por haber vendido las instantáneas con el fin de hundir a su madre.

José Manuel Parada es de la opinión de que «no es bonito poner a un hijo menor de edad a hacer fotos de ese tipo». Por tal motivo ha acusado a Beatriz Cortázar de estar «abducida por Bárbara Rey». Ha sido en ese momento cuando Sonsoles Ónega ha intervenido para pararle los pies al que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’, y salir en defensa de Bárbara Rey.

Sonsoles Ónega le para los pies a José Manuel Parada

«Te voy a decir una cosa, yo no estoy abducida por nadie porque son personajes que he conocido en los dos últimos años y medio», ha reconocido Sonsoles Ónega, antes de dejar claro que «me gusta la gente que trabaja». Acto seguido, se ha acercado hasta Parada para, frente a frente, espetarle: «Porque al hijo no le conozco ni oficio ni beneficio. ¿O qué coño ha hecho en la vida?».

Beatriz Cortázar, de la misma opinión que la presentadora, afirmó que «el día que se le acabó el grifo de la madre, aparecieron las fotos». Aunque se comenta que Ángel Cristo cobró bastante poco de la revista holandesa, unos 2.5000 euros, se ha llegado a publicar. «Qué casualidad», soltó, de forma irónica, la conductora del programa de Antena 3.

Sin embargo, Parada seguía en su trece: «Todos contra el hijo». «Por lo menos la otra ha estado toda la vida trabajando», ha sentenciado Sonsoles Ónega, poniendo fin a la discusión.