Cayetana Guillén Cuervo rechaza de raíz la pregunta que le hacen en 'Sonsoles': "No voy a contestar a nada"

Un mes después de la cancelación de 'La familia de la tele', una de sus colaboradoras, Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido este miércoles en uno de sus programas rivales, 'Y ahora Sonsoles'. La actriz y presentadora visitaba el espacio de Sonsoles Ónega para hablar del nuevo podcast que ha lanzado.

Y es que a su trabajo como presentadora de 'Atención obras' y 'Versión española' y como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España se suma ahora su podcast "No te lo Cayes" en el que hablará de sexualidad con diferentes invitados como Pablo Alborán o Hiba Abouk así como con su madre Gemma Cuervo.

"Como no tenía suficiente con todas las cosas que hace, ahora habla de sexo", empezaba señalando Sonsoles Ónega. A lo que rápidamente, la propia Cayetana Guillén Cuervo le corregía. "No, de sexualidad", matizaba. "Perdón, perdón es que es un matiz enorme, esto es un podcast de conversaciones a calzón quitado con amigos en el sofá de mi casa, en calcetines, diciendo la verdad y abriéndonos en canal", proseguía aclarando la actriz y presentadora.

En este proyecto, Cayetana Guillén Cuervo se ha aliado con la empresa Platano Melón para hablar del bienestar íntimo y crear conversaciones con sus amigos e invitados sobre la sexualidad. "¿Por qué te apetecía hablar de sexualidad?", le cuestionaba Sonsoles. "Lo que me apetecía era hablar de todo pero de una manera real y hablando de verdad desde aquí igual que se habla de comida o de salud mental", le contestaba ella.

"Esto responde a un momento personal de autoafirmación, de no querer imposturas y de hablar con las cosas por su nombre y compartir esto con amigos sin tabúes. Creo que es necesario hablar de una manera blanca y plantear preguntas, invitar a la reflexión y compartir lo que nos pasa con los demás", insistía Cayetana Guillén Cuervo sobre este nuevo proyecto.

Cayetana Guillén Cuervo rechaza contestar a una pregunta sobre Amaia Montero

Tras ello, Nacho Gay se atrevía a cuestionar si se había encontrado con alguna barrera con algún invitado y si le había costado que hablara de sexualidad con ella. "Pues no, porque son conversaciones, no es una entrevista y yo también me abro en canal", aclaraba Cayetana. "Esto es para hablar de verdad, si yo no soy sincera y no hablo desde el corazón, esto es como si fuera una cámara oculta con mis amigos", añadía.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Nacho Gay no dudaba en preguntarle a Cayetana Guillén Cuervo si invitará a Amaia Montero a su podcast después de la que se lio cuando se fue de la lengua al revelar su vuelta a La Oreja de Van Gogh.

"Le quiero hacer una pregunta a Cayetana, me va a matar porque es amiga mía pero como periodista te la tengo que hacer", empezaba diciendo el periodista. "Que raro que no os excuséis en eso que yo también he estudiado periodismo para herir al otro", soltaba la actriz. "¿Amaia Montero iría ahora a este podcast?", le cuestionaba Nacho Gay. "No te voy a responder mi amor porque te quiero y porque estoy en mi derecho de no responder", replicaba Cayetana.

"¿Pero habéis hecho las paces?", repreguntaba Sonsoles Ónega. "No voy a responder, no voy a contestar a nada de esto. No lo hago en plan...", dejaba claro Cayetana Guillén Cuervo. "Yo lo entiendo que me preguntéis pero estoy en mi derecho de no responder", concluía.