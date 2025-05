Cayetana Guillén Cuervo arroja luz a todo lo ocurrido entre Melody y TVE y lo apunta meridianamente claro

Este miércoles, Cayetana Guillén Cuervo volvía al plató de 'La familia de la tele' para llevar a cabo su sección 'Versión Cayetana' en la que tiene que conseguir que los colaboradores del programa de TVE hagan escenas de series míticas de la cadena o de películas de cine. Pero como estaban debatiendo sobre Melody, David Valldeperas le pedía que se manifestara al respecto.

Tras ver el revuelo que tenían montado en el plató de 'La familia de la tele', Cayetana Guillén Cuervo se mostraba descolocada. "Oye, ¿os puedo preguntar una cosa, esto siempre es así?", les cuestionaba al ver que estaban todos muy alterados. "No, va dependiendo del día, yo hacía dos semanas que no me pasaba por aquí", le contestaba Inés Hernand, que este miércoles ha ejercido de copresentadora también del primer bloque. "Es que tengo un susto en el cuerpo", reaccionaba la presentadora de 'Versión española'.

Con respecto a su opinión del revuelo generado por Melody, Cayetana Guillén Cuervo ha sido bastante clara. "Yo solo voy a decir un poco, todo no. Me he enterado de matices, no de todo, aunque si que vi casi toda la rueda de prensa", empezaba diciendo. "A mí me parece que partiendo de que le debe mucho a esta cadena, RTVE le ha vuelto a poner en órbita o eso es lo que yo percibo", soltaba.

"Yo a esta chica no la conozco de nada, pero viendo la rueda de prensa creo que esta chica tiene una autodeterminación, una asertividad y una capacidad para plantarse, dominar y manejar como tenían las folclóricas", proseguía destacando Cayetana Guillén Cuervo. "Es que es nuestra última folclórica", apostillaba Raúl Rodríguez.

Cayetana Guillén Cuervo cuestiona a Melody por sus críticas a TVE

Al escucharla, María Patiño quería saber a qué se refería Cayetana. "No me entero de tu argumento", le decía a lo que su compañera le advertía que ella solo iba a opinar lo que ya había dicho y que no quería meterse en berenjenales. "Entiendo que a ti te parece que no ha sido una persona agradecida", sostenía Patiño. "Yo te lo voy a decir a mi manera María, a mí me parece que TVE le ha puesto en órbita por un lado", le replicaba Cayetana.

"Que no es agradecida que es como yo lo interpreto", insistía María Patiño.

"Tú con tus palabras dirías que no es agradecida y yo con las mías en positivo digo que me parece que TVE la ha puesto en órbita. Y luego que independientemente, me parece que tiene una capacidad de autogestión y de asertividad muy fuertes", sentenciaba Guillén Cuervo.

Tras ello, Silvia Taulés comentaba que a ella le faltó ver sentido del humor en Melody durante su rueda de prensa. "Le falta saber reírse de si misma y el otro día la vi demasiado seria y estirada", soltaba la colaboradora. "Es que es mucha presión, todo el mundo hablando de ti sobre ti en todos lados y a todas horas", terminaba diciendo Cayetana Guillén Cuervo.