Atresmedia desoye el requerimiento de Bárbara Rey con lo emitido en ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Espejo Público’

Las imágenes de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I corrieron como la pólvora en los programas de televisión a partir de este miércoles. Tras la publicación de las comprometedoras fotografías en la prensa holandesa, la vedette ha regresado al centro de la polémica, y decidió tomar medidas a través de su bufete de abogados. Así, la actriz envió un burofax a los distintos medios para frenar la divulgación de las fotos. Una petición que Mediaset parece haber acatado pero que Atresmedia no está dispuesta a respetar.

Fue el propio hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr. el que desató la polémica al vender las infames fotografías junto al rey emérito en el balcón de su casa, asegurando que él mismo tomó esas instantáneas de pequeño. Tras esta última entrega de chantajes familiares, que continuará en el plató de ‘De viernes’ con la entrevista del televisivo, la vedette ha decidido frenar la situación.

Atresmedia continúa emitiendo las imágenes íntimas de Bárbara Rey y Juan Carlos I

Tras su toque de atención a los distintos medios a través de su equipo legal, programas como ‘Todo es mentira’ optaban por el ingenio para mantener a Bárbara Rey entre sus temas del día. El programa de Risto Mejide sorprendió mostrando una serie de dibujos en pantalla que emulaban a las famosas fotografías, respetando así los deseos de la actriz. Sin embargo, Atresmedia parece haber hecho oídos sordos a su petición.

‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Espejo Público’ han continuado emitiendo las imágenes pese a la insistencia de la protagonista en su burofax. Un hecho que desde la competencia no tardaban en destacar. Y es que, Joaquín Prat no tardó en llamar la atención a Susanna Griso y su equipo durante la mañana del jueves por continuar divulgando el material pese a la advertencia de su equipo legal.

El presentador de ‘Vamos a ver’ hizo referencia al espacio de Antena 3 en el que colabora Sofía Cristo y aseguró que, más allá del contenido de las fotografías, el pone el foco en lo más importante, el presunto chantaje al rey Juan Carlos I que esas instantáneas parecen confirmar después de tantos años de rumores. Y precisamente la hija de Bárbara Rey vivió un desencuentro con ‘Espejo Público’ esa misma mañana por el mismo asunto.

Sofía Cristo estalla contra ‘Espejo Público’

«¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar«, sentenció la colaboradora de Susanna Griso, estallando contra la actitud de la presentadora al abordar el tema de las fotografías de su madre en el espacio de Antena 3 y advirtiendo con demandas incluso hacia el propio programa en el que trabaja.