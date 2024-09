Ángel Cristo sepulta a Bárbara Rey con su inaudita maniobra, y ella anuncia acciones inmediatas

Ángel Cristo ha facilitado las fotografías de su madre, Bárbara Rey, besándose con el rey Juan Carlos I a la revista holandesa Privé, que ha paralizado a toda la prensa del corazón este miércoles al publicarlas por primera vez y sin censura alguna.

En la portada de la citada cabecera se observa al padre del rey Felipe VI en una actitud de lo más cariñosa junto a la vedette. Aparecen en la terraza de lo que parece ser una habitación, abrazados y besándose. Un secreto a voces que refleja cuál era la naturaleza de su relación.

La revista que lleva estas imágenes del chantaje al rey, y que están dando la vuelta al mundo, menciona a Ángel Cristo como autor de las mismas. Incluso llega a aparecer sosteniendo el material gráfico, prueba inequívoca de que él habría participado en la adquisición y difusión de este histórico reportaje.

Pepe del Real, colaborador de ‘Vamos a ver’ en Telecinco, ha podido hablar con la vedette poco después de salir a la luz sus brutales fotos con el emérito, y asegura que «va a por todos y va a emprender acciones legales». «Inmediatamente nos hemos puesto en contacto con ella y nos dice que ha puesto todo en manos de sus abogados para ver hasta qué punto va a emprender acciones legales», ha anunciado el periodista en directo.

Por su lado, Kike Calleja ha aportado más información al respecto de los pasos que pretende dar Bárbara Rey contra su hijo Ángel Cristo tras este golpe definitivo: «Cuando hace unos meses Bárbara toma la decisión de demandar a su hijo por sus declaraciones en ‘De Viernes’ se valoró hacerlo por la vía penal por revelación de secretos. Finalmente no quisieron hacerlo así, lo hicieron por la vía civil por vulneración del derecho al honor porque lo que querían evitar era precisamente esto, que salieran publicadas estas fotos. Pensaban que con esa demanda ya se iba a conseguir que se pararan, que Ángel no hiciera más declaraciones y que no se atreviera a publicarlas. Y, al ver que han salido publicadas, he hablado con los abogados de Bárbara Rey y me dicen que están estudiando en este momento cómo proceder: si solamente contra Ángel Cristo o también contra el medio que las ha publicado». De ir por la vía penal, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se podría enfrentar a cárcel.

Si bien, Bárbara Rey estaría totalmente impactada por esta inesperadísima maniobra de su hijo Ángel Cristo al entregar esas fotos al medio holandés que las ha sacado a la luz sin censuras. «Solo demuestra quién es mi hijo, cómo es y cómo ha sido toda la vida», son las demoledoras palabras que Bárbara Rey ha dedicado ya a su primogénito, Ángel Cristo, después de que haya vendido esas comprometidas imágenes. «No sabía que podía llegar a este extremo», ha añadido desolada.