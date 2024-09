‘TardeAR’ recibe un burofax de Bárbara Rey y Frank Blanco le lanza un órdago: «Déjanos en paz»

Tras la publicación de las fotografías íntimas de Bárbara Rey con el rey emérito en una publicación holandesa tras la venta de su hijo Ángel Cristo Jr., la ex vedette ha decidido enviar un burofax a todos los medios para amenazar con acciones legales si siguen emitiendo dichas instantáneas. Una hipocresía para algunos como Frank Blanco que no ha dudado en cuestionarla en ‘TardeAR’.

Ana Rosa Quintana leía el burofax que ha enviado el bufete de abogados de Bárbara Rey en el que se asegura que «la publicación o mejor dicho la difusión de estas imágenes atentan gravemente contra los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio de nuestra representada».

Tras ello, la presentadora de ‘TardeAR’ reflexionaba si con este burofax el resto de imágenes que existen se publicarán alguna vez o nunca verán la luz y si sería Ángel Cristo Jr. quien las vendiera o si Bárbara Rey las utilizará cuando a ella le interesen. Pero era Frank Blanco el que se mostraba contundente con la ex vedette.

Lo hacía después de que Juango Ospina, abogado y colaborador de ‘TardeAR’, defendía que estas imágenes pueden estar amparadas en la ley y tener derecho a verlas por salir el que era el rey de España y por haber sido objeto de un supuesto chantaje con el que se le pagó a Bárbara de los fondos reservados.

El contundente palo de Frank Blanco a Bárbara Rey en ‘TardeAR’: «Deja a los medios en paz»

«Aquí una vez más, la ley irá por donde vaya, que por lo que dice Juango no está tan claro que Bárbara Rey tenga derecho a pedir que no se emitan. Pero por otro lado veíamos a Bárbara en el vídeo hablando de la moral. ¿Cómo moralmente tú le pides a los medios de comunicación que no se emitan unas imágenes que ya se han publicado con las que tú has chantajeado al rey de España?«, soltaba a modo de dardazo Frank Blanco.

«Presuntamente», le matizaba Ana Rosa Quintana. «Es que hay que tenerlos así», insistía Frank Blanco en su crítica a Bárbara Rey. «Bueno moral tampoco tenía el rey cuando se iba a casa de Bárbara Rey, si hablamos de moral hablemos de la moral de todos», destacaba por su parte Beatriz Archidona.

A esas palabras, Frank Blanco era capaz de replicar asegurando que «aquí el rey ni está ni se le espera, no ha dicho nada». «Pero para mí es más importante el rey que Bárbara», aseveraba la copresentadora de ‘TardeAR’. «Si tienes problemas con tu hijo resuélvelos, pero deja a los medios en paz«, sentenciaba el presentador del programa los viernes.