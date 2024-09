Risto Mejide desafía esta prohibición de Mediaset en ‘Todo es mentira’: «Hemos recibido un burofax»

La publicación de las fotografías íntimas de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I, de las que tanto se han hablado durante años, en una revista holandesa han copado todos los medios de comunicación en las últimas horas. Después de que estas fotografías hayan tenido gran repercusión, Bárbara Rey a través de su gabinete de abogados ha enviado un burofax para solicitar a los programas y prensa que dejen de hacerse eco de las instantáneas o serán demandados. Una solicitud que Mediaset ha decidido llevar a cabo y para la que Risto Mejide y ‘Todo es mentira’ han encontrado una solución.

Así, después de recibir el burofax por parte de los abogados de la ex vedette, Mediaset ha decidido no volver a mostrar en pantalla las fotos entre Bárbara Rey y el rey emérito. Así lo hacían en ‘Vamos a ver’ donde Joaquín Prat se preguntaba si Bárbara también iba a demandar a ‘Espejo Público’ donde trabaja su hija Sofía y que ha seguido emitiéndolas.

Tras esta prohibición por parte de Mediaset, uno de sus programas, ‘Todo es mentira’ con Risto Mejide se las ha apañado para poder seguir hablando del asunto y con pruebas para que sus espectadores no se pierdan. Así, lo explicaba el presentador en el arranque del programa de este jueves.

«Cuando estaban en la retina de todo el mundo -publicados además por una publicación holandesa, no aquí-, hemos recibido un burofax del bufete De Castro, Estudio de abogados, que nos advierte de que la publicación o mejor dicho la difusión de estas imágenes atentan gravemente contra los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio de nuestra representada. Es decir: doña María García García, Bárbara Rey», leía Risto Mejide.

«En esta casa se ha tomado una decisión, que es no seguir emitiendo estas imágenes. Puedo estar a favor o en contra de la decisión, pero no me compete a mí tomarla», proseguía diciendo el presentador. «Hombre, sí es verdad: hay un domicilio particular, pero es que quien está con esa persona no es cualquier persona: se trata en ese momento del jefe de estado«, reflexionaba después dejando entrever que para él el hecho de que en las fotos salga el monarca hace que sean de interés.

La estrategia de ‘Todo es mentira’ y Risto Mejide para saltarse la prohibición de Mediaset con las fotos de Bárbara Rey

Y como en ‘Todo es mentira’ no tienen problema en hablar de todo y de todos, han tirado de sátira para poder seguir hablando de las fotografías y con una prueba de lo que se ve en ellas. «En este programa no nos callamos nada«, recordaba el propio Risto antes de mostrar a cámara su particular ejemplar de la revista Privée en la que han salido publicadas las instantáneas de Bárbara Rey y el emérito.

«Hemos pedido esa revista, ha pasado por el departamento legal y aquí tenemos todas las páginas tal y como las han dejado nuestros abogados», explicaba Risto Mejide mientras se veían las páginas vacías en negro. «Es la revista tal y como la querría la casa real», apostillaba Luis Fabra con ironía.

Tras ello, el cómico mostraba en pantalla la manera que habían encontrado en ‘Todo es mentira’ para poder enseñar las fotografías. «Igual nuestros espectadores se han dado cuenta de que son dibujos hechos por tu sobrino pequeño», le soltaba Risto Mejide al ver que su compañero había hecho una copia a modo de dibujo de dichas instantáneas.