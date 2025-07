La importante noticia que recibe Risto Mejide antes de despedirse por vacaciones en Mediaset

Risto Mejide está de enhorabuena. A los grandes resultados que cosecha cada tarde 'Todo es mentira' y tras renovar su contrato con Mediaset ahora se suma otra importante noticia que ha recibido este mismo jueves cuando estaba en pleno directo.

Y es que el FesTVal, es decir el Festival de Televisión que se celebra cada año en Vitoria-Gasteiz la primera semana de septiembre y en la que se presentan las novedades de la temporada, ha decidido conceder al presentador de Cuatro el Premio Joan Ramón Mainat 2025.

Así, el certamen quiere premiar a Risto Mejide con este prestigioso galardón que concede cada año en "reconocimiento a su prolífica trayectoria en televisión y su capacidad para provocar reflexión y debate con un estilo personal e inconfundible". Un premio que el presentador recogerá el próximo 6 de septiembre en la gala de clausura del festival.

Tras hacerse pública la entrega de este galardón por parte del FesTVal, 'Todo es mentira' no ha dudado en hacerse eco y dar la enhorabuena al presentador. "Me siento honradísimo porque es un premio que ha recibido importantísima a la que yo admiro muchísimo", empezaba diciendo el presentador. "Yo empecé en televisión en 2006, no tuve el honor de conocer a Joan Ramón Mainat, pero si empecé en la compañía en la que él estuvo que fue Gestmusic y desde luego él dejó una impronta y una huella en todos los que nos dedicamos a esto. Así que va a ser un honor muy grande que se lo voy a dedicar a todos mis compañeros y por supuesto a mis hijos", añadía Risto Mejide.

¡Enhorabuena, @ristomejide! Premio Joan Ramón Mainat 2025 del @FesTVal en reconocimiento a su trayectoria en televisión a lo largo de las dos últimas décadas 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/HHgTd5cGjh — Mediaset España (@mediasetcom) July 10, 2025

La larga trayectoria de Risto Mejide

Comunicador, publicista y escritor, Risto Mejide es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE y profesor Honoris Causa por la Escuela Superior de Comunicación de Granada (ESCO).

Su salto a la fama como jurado de 'Operación Triunfo' en 2006 le permitió emprender una larga y fructífera carrera en televisión que le ha convertido en una de las figuras más influyentes y reconocibles del panorama audiovisual. Actualmente ejerce como presentador de 'Todo es mentira' desde 2019 y 'Viajando con Chester' en Cuatro desde su estreno en 2014 -programas de los que también es productor desde 2024- y como jurado en 'Got Talent España' en Telecinco desde 2017.

En su faceta como empresario, es socio y productor ejecutivo de Vodevil TV desde 2024, socio fundador y director creativo ejecutivo de la agencia After desde 2007 y socio fundador de la aceleradora de startups Conector.

Como escritor ha publicado casi una decena de novelas y ensayos, entre los que destacan ‘Dieciséis notas’ (2023), ‘Diccionario de las cosas que no supe explicarte’ (2018) y ‘Urbrands’ (2014), que le valió el Premio Espasa de Ensayo 2014..

Ha impartido más de 150 conferencias sobre marketing, marca personal, redes sociales y publicidad y con más de 2,7M seguidores en X y más de 1,3M en Instagram, es una de las figuras más influyentes de España en el entorno digital.

Este galardón se suma a la extensa lista de reconocimientos que ha recibido en su carrera, entre los que destacan la Antena de Oro 2023, el Premio Talento de los Premios de la Comunicación de Dircomfidencial, y el Premio Gaudí Gresol a la Excelencia en Publicidad (2018). También ha sido elegido uno de los mejores directores creativos de España (2011), Personalidad Digital del Año por Marketing Directo (2015) y una de las 25 personas más influyentes por la revista Esquire (2016).