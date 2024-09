Adara Molinero pierde los papeles con Frank Blanco en directo en ‘GH’ y tienen que intervenir

Cuando parecía que el segundo debate de ‘Gran Hermano‘ iba a terminar sin ninguna discusión en plató, la tensión ha estallado entre Frank Blanco y Adara Molinero. Un fuerte enfrentamiento que ha dejado entrever la animadversión mutua y las rencillas pendientes que hay entre los dos.

Todo ha comenzado a raíz de una interrupción de Adara que no le ha sentado nada bien al comunicador. «Llevo media hora intentando hablar. Me parece fatal que en el debate le robes el turno a un compañero al que el presentador le acaba de dar paso», le ha recriminado él. Con cierta sorna, Adara ha tomado la palabra para soltarle: «¿No se te puede contestar?».

Visiblemente cabreado, Frank Blanco le ha contestado: «A lo mejor cuando acabe, pero ¿sabes qué? He acabado amiga». «Uy, que se nos ofende», ha ironizado Adara Molinero con su particular acidez. En ese momento, Ion Aramendi le ha dado el turno de palabra nuevamente a Frank Blanco para reconducir la situación, pero lo ha rechazado. Lo mismo ha compartido Adara: «Si ya he acabado, pero vamos, que me he quedado muerta en este momento. No he entendido nada».

El origen de la disputa entre Adara Molinero y Frank Blanco

Tras este intercambio, Frank Blanco ha tomado la palabra para comentar la convivencia en la casa: «Podríamos ser amigos al igual que ellos dos si quieren». Un símil que la exconcursante no ha entendido: «¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué estás dando a entender? ¿Que nos llevamos mal o algo? No entiendo por qué estás buscando el enfrentamiento. Este hombre por llamarlo de alguna manera…».

Precisamente el tono de la joven y la forma de referirse a Frank ha provocado que Ion Aramendi haya tenido que intervenir: «Es un compañero eh». «No he dicho nada grave, no he insultado a nadie ni le he faltado el respeto a nadie», se ha defendido Adara Molinero, quien ha proseguido dando a conocer el origen de su disputa con Blanco. «Es él el que está intentando buscar un enfrentamiento conmigo. Se ha puesto a criticarme en un montón de programas que he salido, siempre me ha puesto a parir. El último día vino, me habló bien y he intentado tener una buena relación contigo. Ahora de repente estás buscando un enfrentamiento, ¿de dónde?».

Adara cada día que pasa está más desubicada.



No se en que momento pude apoyarla en en su edición.



No sabe dónde rascar para ganar algún minuto de fama barata #GHDBT2

pic.twitter.com/h9fCEVNLhz — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) September 15, 2024

La advertencia de Adara Molinero a Frank Blanco: «¡Conmigo no!»

La réplica de Frank Blanco no se ha hecho esperar: «Para nada, creo que todo el mundo puede decir de mí muchas cosas, pero intento ser respetuoso y lo único que te he dicho cuando he empezado a hablar es que el presentador me había dado paso y que, por favor, respetaras mi turno y que cuando yo acabara que siguieras. Eso no es buscar un enfrentamiento. Es pedirte que me trates del mismo modo con el que yo trato en este y muchos programas».

«El programa va así, unos hablan y otros contestan», le ha recordado Adara Molinero, a quien se le ha podido escuchar desafiante a posteriori: «Conmigo no, ya te lo digo yo, vamos. No, no. Vamos, creo que hay otras formas de decir las cosas. Me da igual cómo sea. Conmigo no, lo tengo clarísimo». Ion Aramendi ha tenido que cortar el debate en plató y dar pasa a otro vídeo.