Verónica Dulanto detiene 'Tardear' para frenar la polémica en la que se ve salpicada de lleno: "Me han pillado"

Desde hace unas semanas, Verónica Dulanto se ha tomado un merecido descanso en 'Tardear' dejando a Frank Blanco al frente del programa en solitario. Igual que hará él en agosto mientras su compañera se pondrá al mando del magacín de tarde, que como avanzamos en exclusiva se mantendrá en emisión en septiembre.

Sin embargo, este martes, Verónica Dulanto se colaba por sorpresa en 'Tardear' en plenas vacaciones. Así, la presentadora conectaba con sus compañeros desde Ibiza para hablar de la pillada que le han hecho junto a su marido en la playa pues ambos protagonizan la portada de Semana de este miércoles.

"Verónica, mañana queriendo o sin querer es protagonista porque es portada de la revista Semana, pillada en bikini junto a su marido", avanzaba Frank Blanco al conectar con su compañera. "Tu marido es estupendo", soltaban Boris Izaguirre y Paloma Barrientos.

"Me ha avisado Miguel Ángel Nicolás y yo solo le he preguntado que me dijera cómo eran las fotos porque tú sabes que una pillada en la playa puede ser terrorífica y para una vez que me pillan. Yo llevo esquivando todos estos años las fotitos, pero este año no me libro", reaccionaba Verónica Dulanto.

Tras ello, la presentadora de 'Tardear' reconocía que tras verlas pues no estaban tan mal. Era entonces cuando Frank Blanco no se reprimía y le soltaba un dardazo a su compañera. "Que Verónica diga eso tiene que tranquilizar a la revista Semana, porque la gente tenéis que saberlo. No sabéis lo pesada en mayúsculas que es Verónica con las fotos que te haces en plató con ella", soltaba sin cortarse el presentador. "Puedes hacerte 30 fotos con ella y no le gusta ninguna", añadía.

"Pues imagínate las que no controlo yo Frank", apostillaba Verónica Dulanto. Tras ello, la presentadora explicaba cómo había reaccionado a las fotos y aseguraba que al menos como las letras tapaban la tripa pues no se podía quejar de lo que se va a publicar. "Ni tan mal la portada", aseveraba.

Verónica Dulanto desmiente en 'Tardear' que haya pactado su portada en la playa

'Tardear' avanza la portada de Semana con Verónica Dulanto

Después, Leticia Requejo ponía sobre la mesa el rumor que ya corría entre algunos de los compañeros de 'Tardear'. "Entonces esto descartamos que sea, porque salís estupendos, un pactado, porque ya aquí lo están comentando", apuntaba la colaboradora.

"Tú te crees que yo voy a estar en un pactado, que no sé ni quién ha hecho las fotos. Tengo mis sospechas, creo. Porque ya el año pasado estuve a punto de ser pillada y me libré, pero tengo mis sospechas. ¿Tú te crees que yo voy a venir aquí a Ibiza ahora a negociar? Si me pillan, me han pillado", contestaba Verónica Dulanto resignada ante lo sucedido.

Aunque la explicación no terminaba de convencer a algunos como Belén Rodríguez, que le explicaba que comentaban que "a la playa no vas así con el pelo tan ideal, que vas con una gomilla". "Bueno yo a la playa voy digna, si puedo", se justificaba ella.

Y antes de concluir su conexión, Frank Blanco le avisaba a su compañera la explicación de por qué tapan su cuerpo y el de su marido en la portada. "Lo de poner el titular encima de tu barriguita y del presunto sixpack de tu marido es para que la gente no vea cómo estáis, para que se compre la revista y mire dentro. Mañana verás tú también como queda", aclaraba.