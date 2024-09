Ángel Cristo podría acabar en la cárcel por vender las fotos de Bárbara Rey y el rey emérito

Ángel Cristo Jr. ha destapado la caja de los truenos. Aunque era de sobra conocida la supuesta relación entre Bárbara Rey y el rey emérito, no ha sido hasta ahora cuando han visto la luz las comprometidas imágenes en las que se ve a la vedette besándose con Juan Carlos I, tomadas allá por 1994, cuando era rey de España.

Las instantáneas han sido vendidas por el propio hijo de la artista, Ángel Cristo, a la revista holandesa ‘Privé’. Este viernes, este se sentaba en ‘¡De viernes!’ para aclarar los motivos por los que las ha filtrado ahora, así como para dejar claro que fue él quien sacó las fotos, cuando era menor de edad. Aunque su madre niega que esto sea cierto.

Un día después de esta entrevista, este sábado 28 de septiembre, el programa ‘D Corazón’ ha desvelado las consecuencias a las que se podría enfrentar el hijo de Bárbara Rey por la venta de estas imágenes. Jorge Borrajo, director de la revista ‘Semana’, ha explicado que «si me llegan imágenes del rey emérito de Holanda, para mí no tienen ningún valor. Esto no se hace por razones económicas». «En España estas fotos no se han ofrecido», ha añadido.

Las consecuencias legales a las que se enfrenta Ángel Cristo

Por su parte, Alba Carrillo, colaboradora del programa de crónica social de La 1, ha recordado que Ángel Cristo «ya se ha hecho un plató. Las fotografías no le han dado rédito de carácter inmediato, pero hay un montón de platós». Además, han dado las razones de por qué todo se inició en Holanda: «Es por un tema legal. Por cuestiones de legislación, quizás está allí más protegido».

«¿Qué es legal y qué no?», ha preguntado Anne Igartiburu. Ha sido entonces cuando Euprepio Padula ha desvelado las consecuencias a las que se podría enfrentar Ángel Cristo: «Esto está todo preparado. El representante del hijo de Bárbara sabe lo que puede pasar a nivel legal. Si lo han hecho con revista es porque saben que ahí no pasara nada». Por lo tanto, según el periodista, es probable que pueda salir prácticamente indemne.

«Sin ninguna duda, han valorado el hecho. Han ganado poco con vender esto a una revista holandesa», ha añadido Padula. Nuevamente la presentadora de ‘D Corazón’ ha tomado la palabra para preguntar si, «como medio español», las habrían publicado. «Son preguntas que solo se pueden responder si realmente te lo ponen sobre la mesa. Habría que tratarlo jurídicamente con el equipo legal de la revista. Compiten dos derechos fundamentales: el de información con el de la intimidad», ha explicado el director de ‘Semana’.

Posteriormente, era ‘Fiesta’ el programa que se atrevía a cifrar los años de cárcel a los que se exponía Ángel Cristo si su madre Bárbara Rey decide demandarle. Así, según el programa de Emma García, el ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’ se podría enfrentar a una pena de 1 a 5 años por revelación de secretos con difusión, de 4 a 7 años por uso lucrativo de esos secretos, y hasta 3 años por amenazas relacionadas con la revelación de dichas imágenes.