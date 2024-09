Juan del Val da la puntilla a lo de Bárbara Rey y Juan Carlos I y repara en este revelador detalle

Como cada jueves, ‘El Hormiguero’ ha recibido a Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo para debatir sobre temas de la actualidad, de todos los ámbitos. Y, como no podía ser de otra forma, uno de los temas que han abordado ha sido las polémicas fotografías de Bárbara Rey y el rey emérito besándose, que han sido publicadas en una revista holandesa.

La primera en tomar la palabra fue Cristina Pardo: «Me parece apasionante por un montón de motivos. Para empezar, yo soy partidaria de la transparencia y me alegra que hayan salido a la luz. Se ha hablado mucho de ellas. Lo ha contado un exdirector del CNI, no es una especulación, que Bárbara Rey recibió fondos del Estado a cambio de mantener ocultas estas fotos».

«Al final, ella se quedó con el dinero y las fotos. Me parece muy castizo que un problema familiar entre Bárbara Rey y su hijo haya degenerado en que estas fotos hayan terminado en la prensa neerlandesa. Creo que, allí, es mucho más difícil de perseguir legalmente el asunto. Es muy chusco. Sobre todo, que salga su hijo con unas diapositivas, dándonos a entender que hay mucho más material», añadía la presentadora de ‘Más Vale Tarde’.

El motivo por el que la prensa española no ha publicado las fotografías

Cristina Pardo en ‘El Hormiguero’

En su opinión, «ahora estamos todos al albur a que este señor publique las imágenes. Mal ella, mal el hijo y mal el CESID, porque las fotos han pululado por ahí». Por su parte, Juan del Val, también era muy claro al respecto: «Estas fotos parecen mucho más light de las que, supuestamente, no se han visto todavía«. A lo que Cristina Pardo añadía: «Parece que hay copias».

«Lo más importante son los audios. Pero lo más esencial es que el hijo ha tenido que ir a la prensa neerlandesa para vender las fotos. Creo que la prensa española debe evolucionar un poquito respecto a la Casa Real«, ha opinado Juan del Val. Sin embargo, su compañera no estaba de acuerdo: «La prensa española, la razón por la que no ha publicado estas imágenes, es porque en España sí que hubiera podido tener la prensa problemas legales. Por el derecho a la intimidad, al honor».

Juan del Val tacha de «hipócrita» a la prensa española

«Esas fotos, además, se hicieron en un lugar privado», añadía Pardo. Asimismo, recordaba que «en Países Bajos, esto no ha tenido ninguna repercusión. Por eso han salido allí. Se las ofrecieron a ‘El Mundo'». «Que te venda tu hijo ya es el colmo. Todo es muy rocambolesco. También ha pasado mucho tiempo», comentaba Tamara Falcó.

Por su parte, Juan del Val explicaba el motivo por el cual la prensa española no se había atrevido a publicar las instantáneas. El escritor no dudaba en cargar contra los medios de comunicación nacionales: «A mí me parece que es la hipocresía de la prensa española, que es sideral. Es decir, nosotros no las publicamos pero sí publicamos que otro medio de comunicación lo ha hecho. Por lo tanto, el interés existe. Llevamos viendo las fotos en multitud de programas».

Unas palabras que recibieron la inmediata réplica de Cristina Pardo. La periodista recordó a su compañero que fue «la prensa española la que sacó los escándalos del Emérito». Ante esto, el marido de Nuria Roca aseguró que se refería a que Juan Carlos I sí que estuvo protegido durante su etapa como rey de España. «Estuvo protegido. Sí, ahora no. Pero esta historia la sabía todo el mundo y no se hablaba de manera abierta. Ahora sí, aunque solo con él, porque con el resto de la familia no», sentenció el escritor.