Este viernes 18 de julio ha sido el último día en el que Jorge Javier Vázquez se ha puesto al frente de 'El diario de Jorge'. Tras un año trabajando sin apenas descanso, el catalán se ha despedido de la audiencia hasta su regreso en septiembre dejando el formato en manos de Cristina Lasvignes a partir del próximo lunes.

Así, desde el lunes Telecinco sustituirá 'El diario de Jorge' por 'El diario de verano', que se emitirá de lunes a viernes a las 18:30 horas formando tándem con 'Tardear' y el recién estrenado 'Agárrate al sillón', el nuevo concurso con Eugeni Alemany.

Tras la promo que lanzó la cadena en la que se veía a ambos, Jorge Javier Vázquez le daba la bienvenida a Cristina Lasvignes de forma oficial este viernes para dejar el programa en sus manos. "Está a punto de entrar en el plató una mujer que está deseando conocerte", advertía el presentador a El Gallo, un invitado que ya ha visitado el programa de Boomerang TV en varias ocasiones.

"Una mujer que a partir del lunes va a escribir cada tarde una página de este diario. Es que me voy a ir de vacaciones y me encanta, me encanta dejar este diario en las manos de una compañera estupenda que os va a hacer las tardes de verano muy muy agradables", defendía Jorge Javier Vázquez presentando a su sustituta.

Jorge Javier Vázquez da el relevo a Cristina Lasvignes en 'El diario'

Cristina Lasvignes y Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'

Tras ello, Cristina Lasvignes entraba en el plató de 'El Diario de Jorge' entre vítores del público. "Bienvenida a este, tu Diario", le decía Jorge Javier. "Bueno desde el lunes, todavía a este, tu Diario", le corregía la presentadora. "Este tu Diario ya desde el lunes. ¿Qué tal estás?", trataba de saber él. "Pues estoy muy nerviosa pero muy ilusionada", confesaba ella.

"Que bien te lo vas a pasar, que bien os lo vais a pasar cada tarde con ella, os lo aseguro. Así que tenéis que seguir viendo cada tarde 'El Diario'", les pedía Jorge Javier Vázquez a los espectadores. "Si, por favor", reaccionaba Lasvignes. "Además yo sé que has venido aquí porque quieres conocer al Gallo", añadía el presentador presentando a su compañera al invitado tan famoso de 'El diario de Jorge'.

"A mí me gustaría viendo lo que pasó ayer que vinieran los dos a alguno de los diarios del verano y que aclaréis vuestras cosas en directo. Además me han dicho que eres un poco talismán para este programa, así que espérate que no te llame todas las semanas", le solicitaba Cristina Lasvignes al invitado después de comprobar que otra invitada de este jueves comentara que había tenido una relación con El Gallo y no se había quedado muy contenta.

Finalmente, Jorge Javier comentaba que "El gallo siempre nos trae suerte así que no hay mejor que empezar tu andadura en 'El diario' que con él". "A partir del lunes Cristina Lasvignes en 'El diario de verano', feliz verano a todos, muchísimas gracias", terminaba diciendo el presentador.