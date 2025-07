Jorge Javier Vázquez revela por qué temió que Mediaset le rescindiera el contrato y sus inquietudes con 'El Diario'

"El año pasado por estas fechas estaba nerviosísimo porque me faltaban un par de semanas para volver a las tardes de Telecinco". Así comienza Jorge Javier Vázquez recordando en su blog semanal de 'Lecturas' su regreso a la franja vespertina de la cadena tras el final de 'Sálvame', un año antes.

Los inicios de 'El diario de Jorge' no fueron nada fáciles. "Un programa sin colaboradores y que encimaba llevaba mi nombre. Nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Me agobiaba la responsabilidad. Estar a la altura. Que la audiencia me acompañara", reconoce el presentador, confesando sus miedos ante ese nuevo reto que se le puso por delante.

Su mayor miedo era que "'El diario de Jorge' no funcionara", ya que "acababa de firmar una renovación con Mediaset hasta el 2027". "Puesto que habíamos renovado por tantos años entendía que no podía fallar porque entonces a saber qué tendrían que hacer conmigo. Para empezar, seguir pagándome mientras me marchitaba en casa porque la marca 'Jorge Javier' ya no valía", prosigue el comunicador catalán.

"Y luego reunirme para comunicarme que de alguna manera tendríamos que rescindir el contrato porque estaba claro que se habían equivocado", añade Jorge Javier. Y es que, según él mismo reconoce, "llevo muy mal defraudar. No responder a las expectativas creadas".

Jorge Javier reconoce que 'El diario de Jorge' era una apuesta arriesgada

"Con 'El diario de Jorge' de poco me sirvieron los casi 30 años de profesión que llevo a mis espaldas. Me ganó la partida el miedo. Quizás porque era una apuesta arriesgada", recuerda el presentador. Y era arriesgada por varias razones, "porque no tenía colaboradores que me apoyaran y el formato no era ese transatlántico que puede ser 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'. Y, además, sobrevolaba la figura de la mítica Patricia Gaztañaga, que catapultó al programa a la categoría de fenómeno televisivo".

Pese a todo estos miedos, Jorge Javier confió en el proyecto "desde el primer momento. Era para mí una apuesta necesaria: personas anónimas compartiendo sus historias". Pero la pregunta que rondaba por su cabeza era: "¿Qué sucedería si el programa no tiraba? Sabía a lo que me exponía: 'Jorge Javier ya no es el que era'. 'Está acabado'. 'Debería retirare'". "Un éxito no dura toda la vida y un fracaso no tiene por qué significar el fin de una carrera", deja claro.

El presentador está muy orgulloso del programa

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'.

Y, aunque 'El diario de Jorge' empezó con datos muy flojos, llegándose a pensar en la cancelación, poco a poco ha ido cogiendo fuerza. "Cuánto me está enseñando" el programa, señala su presentador. "Acostumbrado a trabajar en programas larguísimos, ‘El diario de Jorge’ me obliga a tener las historias muy bien estructuradas en mi cabeza para que en un corto espacio de tiempo no solo se cuenten bien sino que además consigamos transitar por diversos estados de ánimo: alegría, tristeza, melancolía, esperanza", continúa explicando el de Badalona.

Tras agradecer a todo el equipo el trabajado realizado durante este año, Jorge Javier asegura que "estamos dispuestos a pasar juntos muchos más años, porque nos lo pasamos muy bien". "El lunes 21 coge el relevo mi compañera Cristina Lasivgenes y estoy deseando que empiece para ver cómo lo hace. Cada compañero marca su impronta y eso te ofrece la posibilidad de seguir nutriéndote", informa.

Y concluye Jorge Javier asegurando que "la veré con placer desde casa mientras esté disfrutando de unas vacaciones que espero que vengan con premio de todo tipo. Porque a partir de ahora, lo tengo claro, comienza la mejor época", sentencia.