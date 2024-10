Miguel Ángel Nicolás desbarata a Bárbara Rey frente a Ángel Cristo con lo que airea en ‘TardeAR’

Tras la entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘De Viernes’ después de la publicación de las fotografías íntimas de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I en una revista holandesa, el tema sigue estando en ebullición y siendo asunto de debate en todos los programas. Es el caso de ‘TardeAR’ donde Miguel Ángel Nicolás no se ha cortado en dar la clave por la que la ex vedette podría estar tan molesta porque su hijo la haya traicionado de esta manera.

«Aquí hay dos versiones, por un lado la que cuentan Bárbara y su hija, y por otro la de Ángel, los Arriazu y Hortensia Vázquez y su familia. Hay un grupo de gente que cuenta que es el propio Ángel el que hace las fotos y la propia Bárbara que lo dice en petit comité y luego la versión de Bárbara Rey», sostenía Miguel Ángel Nicolás tras ver un resumen de la entrevista del hijo de la vedette en ‘De Viernes’.

Después Ana Rosa Quintana preguntaba a sus colaboradores qué delito podría estar cometiendo Ángel Cristo tras la publicación de las fotografías y su entrevista en ‘De Viernes’. Todos estaban de acuerdo que el más grave sería la revelación de secretos mientras que otros sostenían que también el del robo y sustracción de las fotos, algo que sería difícil de demostrar por parte de Bárbara Rey.

«A mí me parece que es terrible que este chico lo haya hecho por resentimiento o venganza contra su madre», sostenía Ana Rosa Quintana. «Y por dinero diría yo», apostillaba Silvia Taulés. «Bueno por dinero, por resentimiento. Me parece horrible lo que hizo su madre a la persona con la que tenía una relación, todo esto es espantoso por todas partes. Pero también te digo los españoles tienen derecho a saber», sentenciaba la presentadora de ‘TardeAR’. «Es que es un tema informativo de una relevancia brutal que no hemos podido contar porque había una protección a la figura del jefe del Estado», aseveraba Marisa Martín Blázquez mientras Miguel Ángel Nicolás trataba de hablar.

La reflexión de Miguel Ángel Nicolás con la que retrata a Bárbara Rey

Tras ello, el colaborador de ‘TardeAR’ recordaba que algunos de los audios que se transcribieron en ‘De Viernes’ se escuchan perfectamente en el documental ‘Salvar al Rey’ de HBO que dirigió Santi Acosta. «¿Vosotros creéis que esta conversación es normal entre dos amantes o todas estas preguntas tan comprometidas no lo estuviera Bárbara preparando para tener algún seguro de vida o alguna manera de poder rentabilizarlo?», preguntaba Marisa Martín Blázquez. Y era cuando su compañero Miguel Ángel Nicolás soltaba su teoría.

«No olvidemos que Bárbara Rey ha negado toda su vida su relación con el rey. Ella solamente lo hace público cuando tiene un dinero muy bueno que le pagan por una serie y por una docuserie. En ese momento es cuando ella da el paso», soltaba Miguel Ángel Nicolás.

«Yo supongo que todo el material, Bárbara Rey era su plan de pensiones en el futuro para cuando ella pudiera sacarlo y vender esas fotografías y audios y a lo mejor ahora lo que está haciendo Ángel de alguna manera es fastidiarle su plan de pensiones«, sentenciaba el colaborador. «Bárbara durante un tiempo iba siempre con una bolsa en la que llevaba dos cintas de vídeo, bastantes casetes, y una veintena de diapositivas y eso lo enseñaba a Mario Conde e incluso se lo quiso vender a Jesús Gil y Ruiz-Mateos», añadía al respecto Juan Luis Galiacho.