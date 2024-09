Ana Rosa impugna lo que hace Miguel Ángel Nicolás en ‘TardeAR’: «Déjalo que no es lo tuyo»

Si hay algo que intenta Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ es que su equipo no se le descontrole y mucho menos en directo. Pero a veces, eso es imposible. Y si la semana pasada fue Paz Padilla la que revolucionó el programa, este jueves ha sido Miguel Ángel Nicolás el que se mostraba desinhibido llevando a la presentadora a tenerle que dar un toque.

Todo se producía en plena sección de «SalseAR» al hablar de la guerra entre Karol G y Taylor Swift tras los premios MTV Video Music Awards. «En la música pop solo puede haber una abeja reina por eso en la gala de los premios más famosos de la industria escenificó un careo en forma de perreo. Es la guerra de divas, la diva latina contra la diva estadounidense. Taylor Swift ganó en trofeos y Karol G se vengó con un perreo que dejó KO a la norteamericana», empezaba destacando Ana Rosa Quintana.

Tras ofrecer un resumen de lo sucedido en los MTV Video Awards entre la ‘bichota’ y Taylor Swift, los colaboradores de ‘TardeAR’ se venían arriba y se ponían a perrear al ritmo de Karol G. «Venga Paloma vamos a perrear venga», se escuchaba decir a Miguel Ángel Nicolás. «¡Ala ya!», les solicitaba Ana Rosa al ver al coordinador de la sección, a Leticia Requejo y Antonio Montero desatados.

Pero lejos de hacerle caso, Miguel Ángel Nicolás seguía bailando mientras el resto hablaba. «Miguel tú déjalo, lo del perreo déjalo que no es lo tuyo«, le soltaba Ana Rosa. «Enrique va por ti, le estoy dando contenido que sino no puede hacer su sección si no es conmigo», se justificaba el colaborador aludiendo a Kike Quintana, el sobrino de la presentadora y encargado de ‘Fila Zero’, la sección en la que analiza todo lo que sucede en el espacio producido por Unicorn.

Después de ver que Miguel Ángel Nicolás no paraba incluso de perrear estando sentado en el sofá, Ana Rosa le daba un gran corte. «Ya. Tómate el tranquilizante», sentenciaba la presentadora de ‘TardeAR’. «Te he hecho ya la sección Enrique», repetía el coordinador de la sección de corazón.