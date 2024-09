Ana Rosa pega este grueso toque de atención a Paz Padilla en ‘TardeAR’: «Lo has hecho fatal»

Este martes, Paz Padilla reaparecía en ‘TardeAR’ después de que llegara a rumorearse que no había renovado su participación en la tertulia VIP del espacio de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, la actriz y presentadora volvía al programa producido por Unicorn Content y vivía un nuevo reencuentro de ‘Crónicas marcianas’ pues coincidía con Boris Izaguirre, Xavier Sardà y Frank Blanco.

Y al igual que pasaba cuando era presentadora de ‘Sálvame’, Paz Padilla es imprevisible y puede sorprender con cualquier cosa. Y eso es lo que ha vuelto a demostrar este martes en ‘TardeAR’ al reventar la sección de nutrición obligando incluso a que Ana Rosa tuviera que llamarla la atención.

La nutricionista de ‘TardeAR’ se disponía a lanzar consejos sobre las ensaladas que debe comer la gente. Paz Padilla no se aguantaba y se dirigía hacia la mesa en la que estaban Ana Rosa junto a la experta. «No empieces a comer de todo, que te conozco», le advertía la presentadora a su compañera adelantándose a sus intenciones. «Es que no me ha dado tiempo a comer», se justificaba Paz.

Poco a poco, la actriz y presentadora se convertía en la gran protagonista de la sección de la nutricionista al no pararle de contradecir y de preguntarle cosas a la experta al no estar de acuerdo con lo que estaba explicando. Justo entonces, Paz Padilla se metía un huevo duro en la boca. «Ahora habla con el huevo», le soltaba Ana Rosa Quintana.

Y mientras la nutricionista seguía con sus explicaciones, Xavier Sardà trataba de ayudar a Paz después de que su amiga y compañera hiciera como que se estaba atragantando. A partir de ahí, la situación se descontrolaba y el público del plató no podía contener la risa al ver lo que estaba haciendo la gaditana.

Ana Rosa Quintana, clara contra Paz Padilla: «¡Lo has hecho fatal!»

Tras darse cuenta de que Paz Padilla la estaba liando, Ana Rosa llamaba al orden a la colaboradora. «Oye», soltaba pidiendo que se calmara. Y después, las cámaras captaban varios gestos de Quintana tratando de advertir a la actriz y presentadora para que se estuviera quieta y dejara continuar a la nutricionista.

«Y antes que comerse esto, ¿no es mejor comerse un potaje?«, preguntaba Paz Padilla mientras mostraba el plato en el que había mezclado diferentes alimentos para hacer una ensalada. «¡Porque lo has hecho fatal!», le replicaba Ana Rosa sin pudor al ver que su compañera había ido por libre generando un auténtico revuelo en plató.

«Hacemos una controlando la cantidad de grasa, con poca cantidad de cada ingrediente, pero muy equilibrada nutricionalmente. Veis que no he llenado el bol, hay que hacer poquita cantidad», proseguía explicando la nutricionista. «¡Pero es que eso es una desgracia! Eso no es nada, la gente se va a quedar con hambre. ¡Esto no es nada!», soltaba Paz Padilla.

Tras ver que la colaboradora seguía echando sin ton ni son ingredientes al plato formando un gran mejunje, todos se echaban encima de ella. «Qué pasa, ¿que no comes en casa?», le preguntaban. «Estoy triste porque veo que Paz no mejora», concluía Sardà tras ver el espectáculo que había montado su compañera.