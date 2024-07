Paz Padilla habla en exclusiva del regreso de Jorge Javier a las tardes con ‘El diario de Jorge’

Desde el próximo lunes 29, el presentador catalán Jorge Javier Vázquez regresa a las tardes del canal principal de Mediaset. Lo hace un año y medio después de que ‘Sálvame’ fuera cancelado y estuviera varios meses alejado incluso de la pantalla. Ahora tras los malos datos de audiencia de ‘Así es la vida’ y ‘TardeAR’, Telecinco ha decidido volver a apostar el rostro que tantos éxitos le dio a la cadena durante 14 años.

‘El Diario de Jorge’ es el nuevo programa vespertino de Telecinco que ocupará el hueco que deja ‘Así es la vida’ y recortará parte del horario al programa de Ana Rosa Quintana, en el que colabora Paz Padilla, y a quien le hemos preguntado por el regreso de su excompañero Jorge Javier y el tándem que harán en la nueva franja reformulada de la cadena tras el estreno de este programa, spin-off de ‘El Diario de Patricia’.

ENTREVISTA A PAZ PADILLA

Paz Padilla, ‘Padre no hay más que uno’, parte cuatro… hay campanas de boda y se pone la cosa interesante.

PAZ – Sí, sí, sobre todo eso, coinciden los padres, los suegros, los abuelos, madre mía…

¿Qué significan las bodas para ti?

PAZ – A mí me encantan. Yo siempre le digo a todo el mundo «Casaros y luego divorciaros». Haced un contrato con separaciones de bienes, por supuesto, y luego ya un contrato de separación. Antes de casarse, que ya tenga el convenio de separación. Porque cuando te casas, lo das todo, pero cuando te divorcias, no quieres.

Bueno, pero a lo mejor si dura para toda la vida…

PAZ – Eso es un rumor, un mito urbano. A una amiga mía, la hija le dijo «Mamá, mamá, en mi clase hay una niña vintage«. Dice la madre «¿Cómo?». La hija dice «Sí, que los padres siguen casados, no están divorciados» (risas). Todos mis hermanos, que somos siete, están todos casados con la misma de toda la vida. Son vintage.

Paz, ¿qué tal el verano? ¿Has visto la Eurocopa?

PAZ – Hombre, por favor. La he visto y la he vivido y me he ido a Cibeles por la noche.

¿Quién ha sido tu jugador favorito?

PAZ – Ay, yo qué sé, todos. Es que me encanta. Además, cogí dos camisetas que tenía, de cuando Ana tenía 12 años y la mía del Mundial, del «Waka Waka». Y me la llevé y le dije «Ana, a ver si tenemos suerte» y nos cupieron. O sea, que Ana tenía 12 años y yo tenía 12 menos.

¿Viste la celebración?

PAZ – Sí, estaba aquí porque estuve aquí también, en el Capitol. Estuve en una conferencia y me cogió todo el atasco y todo el mogollón. Muy feliz.

El tema del día fue el saludo de Carvajal al presidente ¿lo viste?

PAZ – No sé, yo he visto hoy un caso muy bonito, María, una niña enferma, que también subió arriba y cantó con Aitana, y yo me quedo con las cosas bonitas. Yo no hablo de lo que no…

Lo otro también puede ser hasta gracioso.

PAZ – No, me falta documentación.

¿Te vamos a ver en algún próximo proyecto?

PAZ – Ahí estoy. Estoy haciendo teatro, que entro en la tercera temporada en Barcelona, con ‘El humor de mi vida’, que he estado aquí también en Capitol en Madrid, tres temporadas, maravillosas. Estoy con mi libro ‘Madre’ y sigo con Ana Rosa en ‘Tardear’. Tampoco quiero más trabajo.

Ahora encima vais a hacer tándem por las tardes con Jorge. ¿Cómo es esto?

PAZ – Pues no lo sé, las casualidades de la vida. Muy bien. Nosotros somos profesionales, estamos donde esté la guerra. Somos soldados y nos ponen donde nos coloquen, y toca defender el proyecto.

Paz, te deseamos muchísima suerte en todo lo que estás y que te veamos prontito.

PAZ – Y yo a vosotros.