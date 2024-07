Telecinco presenta ‘El Diario de Jorge’ con estas líneas rojas: «No queremos repetir lo del pasado»

Un año y un mes después de la cancelación de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez se prepara para volver a las tardes de Telecinco con ‘El Diario de Jorge‘. Será el lunes 29 de julio cuando este nuevo espacio se estrene a las 15:45 horas en relevo de ‘Así es la vida’. De lunes a jueves contará con historias extraordinarias y sorprendentes y los viernes abrirá la puerta al amor con un Jorge Javier de celestino.

Pero antes, Mediaset ha presentado todos los detalles del programa que recupera el espíritu de ‘El diario de Patricia’ en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. Manuel Villanueva, director de contenidos generales del grupo destacaba que «recuperamos un formato clásico, del encuentro y el testimonio, pero hemos ido atornillando y ajustando el programa para que quede muy renovado respecto a este tipo de formatos».

El directivo ha dejado claro que Mediaset quiere ir paso a paso con esta renovación de sus tardes con la llegada de ‘El diario de Jorge’. «La tele se aprende haciéndola y en este tiempo de verano iremos analizando curva a curva para ir ajustando todo», recalcaba Villanueva.

Quien se ha mostrado ilusionado con el nuevo formato es el propio Jorge Javier Vázquez. «Este programa llega en un momento de mi carrera en el que parecía que no iba a aparecer la sorpresa y cuando me lo propusieron pensé, ‘¿de verdad?'», aseveraba el presentador. «Lo que tenía claro es que no quería hacer ‘El diario de Patricia’ porque eso ya se había hecho, pero mis temores desaparecieron cuando me contaron lo que querían hacer, que era algo diferente», añadía al respecto.

«El mayor reto era cómo contar las historias y creo que el equipo ha descubierto la manera de sorprender al espectador. Hay un libro que me impactó que es ‘La dama de blanco’ en la que la historia se cuenta a través de diferentes personajes y ‘El diario de Jorge’ es un poco eso, ver como una historia puede ser contada y vista desde diversos puntos de vista», proseguía explicando Jorge Javier.

‘El diario de Jorge’ no recordará a ‘El diario de Patricia’

Asimismo, Jorge Javier Vázquez se ha mostrado confiado en que este programa va a funcionar. «El equipo lleva muchos años haciendo este tipo de espacio y tienen muy claro lo que ya está hecho y lo que no hay que volver a hacer para seguir sorprendiendo al espectador», añadía al respecto.

Por su parte, Encarna Pardo, directora ejecutiva de entretenimiento de Boomerang TV ponía en valor el trabajo que va a hacer Jorge Javier Vázquez. «Yo casi nunca he visto a un presentador tan entregado a un proyecto y tan dispuesto a todo», reconocía la directiva. Al respecto de lo que veremos en ‘El diario de Jorge’, Encarna ha avanzado que «las historias no serán del pasado, la gente vendrá a contar su presente y miraremos al futuro«.

«Hay que agradecer la valentía de Mediaset por apostar por algo diferente. Nos enfrentamos a una franja en la que seremos de los pocos productos de no ficción que hay en televisión. Respetamos a todos los rivales pero esto es algo diferente y la cadena ha sabido apostar por una revisión de las historias y los testimonios», proseguía diciendo Pardo. «A ‘El diario de Patricia’ le afectó el paso del tiempo y ahora han cambiado mucho las cosas. Lo único que necesita ‘El diario de Jorge’ es tiempo pero es un programa que viene para quedarse», añadía.

Jorge Javier no quiere tener colaboradores en su ‘Diario’: «Ya he trabajado con los mejores»

A diferencia de otros espacios similares, no habrá un orden establecido y cada entrega podría tener una estructura diferente. Y a ello afectarán sin duda los 5 set de los que constará el plató y el backstage y también el botón del pánico que «va a servir para detener la narración por cualquier motivo y va a ser muy importante».

Lo que si tiene claro Jorge Javier Vázquez con respecto a ‘El diario de Jorge’ es que no quiere tener colaboradores. «No. Es mi programa y no«, sentenciaba de forma tajante cuando le preguntaban si podría tener algún colaborador famoso al estilo los «asesores del amor» en ‘MHyV’. «Hay que reivindicar la televisión del presentador, una televisión de autor. He trabajado con los mejores colaboradores y ahora me gusta tener el programa y enfrentarme solo a algo nuevo, por eso es un reto y tengo ganas de empezar», sentenciaba contundente.

Sobre su vuelta a las tardes de Telecinco tras el final de ‘Sálvame y su traumática cancelación, Jorge Javier Vázquez ha sido claro. «Cuando estaba en casa sin trabajar, comía, me tomaba el café y ponía Telecinco y me entraba esa modorra de la hora de la siesta, yo me decía: ‘No sé cómo he podido trabajar a esas hora. A mí no me pillan en otra. ¿Cómo he podido hacerlo 14 años?’ Pero la vida viene a sorprendente para bien. Esto es como volver a casa», concluía.