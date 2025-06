Un invitado de 'El diario de Jorge' deja en evidencia al programa y destapa sus artimañas: "Se lo inventaron"

Xavi acudió a 'El Diario de Jorge' el pasado martes 17 de junio para conocer, de la mano de Jorge Javier Vázquez, a una chica con la que había mantenido una relación online pero a la que jamás había llegado a conocer en persona. Y si bien el presentador los definió en todo momento como 'cibernovios', el protagonista de la historia ha tomado sus redes sociales más de una semana después para poner en jaque al espacio de Telecinco.

En un vídeo compartido en Tik Tok, el invitado pone el grito en el cielo por la distorsión que sufrió su historia en 'El Diario de Jorge', señalando de lleno al presentador por las presunciones que llevó a cabo al hablar de su supuesta "pareja online". "Yo lo que cuento en la historia es que nos conocimos en 2019, por lo tanto, son 6 años, no 4", comenzó aclarando el joven sobre la verdadera duración de su relación.

"Aparte, se sacan de la manga que estuvimos de cibernovios durante 4 años. En ningún momento fuimos ciberpareja ni nada de lo que se inventaron estos", sentencia Xavi echando por tierra el término que Jorge Javier Vázquez empleó en repetidas ocasiones durante su paso por el programa. Y el joven no dudó en explicar a sus seguidores lo que verdaderamente le ocurrió en plató.

"A mí durante ese tiempo que me venían a la cabeza muchos pensamientos e ideas con ella y cuando mi cabeza se da cuenta de que no va a haber nada, pues eso hay que asimilarlo y se pasa mal", aclaró el joven, asegurando que nunca había mantenido una relación amorosa con la persona que pretendía conocer en el programa.

Sin embargo, puso una vez más el foco en el programa de Jorge Javier Vázquez por la libertad que el presentador se tomó a la hora de narrar su situación. "Pues allí se lo toman como que fue una ruptura de no sé qué… No fuimos pareja, ni lo somos", insistió una vez más Xavi, lamentando también no haber cortado de raíz dichas insinuaciones. "Yo no supe redirigir la situación, me bloqueé, no supe negar nada", añadió el joven.