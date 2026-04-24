Lista de imitaciones de la tercera gala de 'Tu cara me suena 13': a qué cantantes imitan hoy, viernes 24 de abril

'Tu cara me suena 13' vivió la pasada semana una segunda gala descafeinada con números mucho más light que los de su apoteósico estreno, pero demostró que aún queda alguna que otra sorpresa entre los concursantes. Si bien María Parrado no bajó de nivel con su carismática caricatura de Thalía, Martín Savi cayó de lo más alto del ranking con su imitación descafeinada de Tom Jones y Aníbal Gómez sorprendió metiéndose en la piel de Alaska tras un debut puramente humorístico.

Pero el primer puesto de la noche fue a parar a las manos de J Kbello, que cogió al público por sorpresa durante la recta final de la noche con su espectacular número como Alex Warren. El segundo puesto fue a parar esta semana a María Parrado, que volvió a mostrar su máximo potencial al ritmo de Thalía en 'Por amor'. Y el tercer puesto acabó en manos de Paula Koops, que logró escalar posiciones en el ranking con su mágica interpretación como Jeanette.

Una vez se conoció la clasificación de la segunda gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana.

Este viernes, 24 de abril la tercera gala vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde Cristina Castaño, que tendrá que duplicarse dando vida tanto a Ana Belén como a Víctor Manuel sobre el escenario, pasando por Sole Giménez, que asumirá el exigente reto de convertirse en Édith Piaf. Y las risas quedan aseguradas una semana más con Leonor Lavado, que tendrá que ponerse los pompones de María Figueroa.