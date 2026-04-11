'Tu cara me suena 13' cierra una gala de estreno de alto nivel con una ganadora por unanimidad y dos promesas

'Tu cara me suena 13' ha dado el pistoletazo de salida este viernes 10 de abril con una primera gala que adelantó con creces el elevado potencial de sus nueve concursantes, y donde un año más, tres números consiguieron brillar por encima del resto. Si bien María Parrado sacó a su diva interior con Ana Mena, Cristina Castaño sorprendió como Mina y Jesulín de Ubrique superó toda previsión transformándose en Melendi, los primeros en pasar por el escenario no fueron las estrellas de esta edición.

A golpe de orquesta, en el opening de la edición con ex concursantes históricos el escenario comenzó a iluminarse lentamente entre el canto lírico en alemán de 'Berghain' para descubrir a Melani García transformada en Rosalía. La última ganadora del concurso de imitaciones de Antena 3 fue la encargada de abrir la noche, con una frenética puesta en escena que derivó en un frenesí de baile propio de una rave. Sin embargo, el escenario no tardó en abandonar la estética eclesiástica de 'LUX' para irse de lleno a Puerto Rico, o mejor dicho a 'NuevaYol' de la mano de Agoney.

El ganador de 'Tu cara me suena 9' fue el segundo en tomar el escenario para transformar el renovado plató en el espectáculo de la Super Bowl de Bad Bunny. Enfundando en el icónico esmoquin blanco del cantante, el canario terminaba su actuación bebiendo un chupito para dejar paso a la "superestrella" de la primera edición del talent, Angy. Así, la que se hizo con la victoria en 2011 cerraba el medley convertida en Aitana.

Pero el popurrí de apertura no quedó ahí, pues las nuevas estrellas de esta edición fueron quiénes tomaron el relevo sobre el escenario para oficializar su presentación ante la audiencia al ritmo de 'Saturday night', en este caso con una letra propia que sigue el leitmotiv de la "fiebre del viernes noche" que parece, marcará esta nueva edición. "La de cosas que han pasado desde que no estamos juntos, pero hay algo que no ha cambiado. Este sigue siendo el mejor programa de la televisión", sentenció Manel Fuentes para dar el pistoletazo de salida a la gala.

J KBello domina el escenario como Daddy Yankee y Leonor Lavado ofrece su Rafaella Carrá más cómica

J Kbello deslumbra como Daddy Yankee

Y tras la apertura por todo lo alto, J Kbello fue el primero en pasar por el clonador para invadir el escenario junto a un ejército de bailarines con gabardina al ritmo de Daddy Yankee. Convertido en la leyenda del reggaeton, el cantante no se achantó ante la complicada letra de 'BZRP Music Sessions Vol 0/66', que entre trompetas y el juego de luces con el que sorprendió, a ratos suponía todo un reto seguirla.

"Yo no te reconozco, no sé quién eres ahora mismo. Llevo pidiendo años que te traigan y ahora me lo traéis así... Lo único que te digo es que lo has hecho muy bien y que tengas paciencia con nosotros", señaló Lolita entre aplausos, reconociendo no saber a quién había imitado pero dando una cariñosa bienvenida al finalista del Benidorm Fest 2025. Y del reggaeton más actual, 'Tu cara me suena' se trasladó en el tiempo hasta 1992 para recibir a Leonor Lavado como Rafaella Carrá.

La humorista descendió las renovadas escaleras al ritmo de 'Lucas' siendo consciente de que, entre todo el casting, ella se convertirá en la baza humorística de la edición. Sin embargo, sirviéndose de los manierismos de la intérprete italiana y armándose de su inconfundible carisma, la concursante logró firmar una carta de presentación memorable enfundada en un ajustadísimo vestido negro con transparencias y brillos.

Ante su espectáculo, Àngel Llàcer no tardó en aplaudir la necesaria labor de 'Tu cara me suena' en televisión. "Yo me pregunto cómo he podido sobrevivir todo este tiempo sin este programa... Sin este talento, sin este despliegue, si es que esto da vida", aseguró el veterano juez del concurso entre aplausos. "Yo creo que tú te vas a convertir en una pieza imprescindible en esta edición, vas a hacer que todos tengamos ganas de ver el programa porque tú estás en él. Eres una persona atrevida, sin miedo, aunque hoy le has tenido miedo...", sentenció Chenoa.

Jesulín de Ubrique se cubre de rastas para debutar en 'Tu cara me suena' como Melendi y Paula Koops enamora como Sabrina Carpenter

Quién tampoco tuvo miedo de cambiar el ruedo por el escenario y los focos fue Jesulín de Ubrique, que apareció en el escenario convertido en la versión más 'dosmilera' de Melendi con rastas incluidas para interpretar 'Caminando por la vida'. Con guitarra en mano y una alegría contagiosa, el ex torero consiguió poner a todo el público en pie y firmar uno de los números más memorables de la noche, recordando el poder que tiene la música para transformar un ambiente en cuestión de segundos.

"Yo te agradezco que estés aquí, es un regalo. Porque tú eres una persona atrevida, que se nota. Una persona divertida, que no tiene obstáculos, que tiene ganas de probar cosas nuevas y disciplina. Este programa es para ti... ¡Y se nota!", aseguró Àngel Llàcer entre aplausos, celebrando el fichaje del gaditano. "Para mí ha sido una experiencia estupenda, porque tenía ganas de empezar. Cuando me lo dijeron yo pensé 'yo creo que soy capaz', si he sacado un disco por qué no me voy a poner allí a cantar", explicó entre risas el andaluz tras su debut.

A continuación, el escenario de 'Tu cara me suena' se transformó en un aeropuerto con una escenografía cuidada hasta el último detalle, en la que Paula Koops apareció a través de una cinta transportadora de maletas en lugar del clonador. Transformada en Sabrina Carpenter, con aspecto de capitana de avión, la cantante demostró el potencial que la ha llevado a destacar en el mundo de la música desde una temprana edad al ritmo de 'Manchild'.

Tras ganarse una sonada ovación del público y el jurado de 'TCMS', la intérprete finalizaba su puesta en escena sobre una montaña de maletas para dejar paso al segundo acto humorístico de la noche, que no fue otro que Aníbal Gómez. Si bien Leonor Lavado no dudó en reclamar su trono como cómico de la edición, su compañero no pensaba quedarse fuera de la competición, y por eso se esmeró en firmar la escena más irreverente de la gala 1 como Chiquetete en 'Esta cobardía'.

Aníbal Gómez firma la parodia de la noche como Chiquetete y Sole Giménez lo da todo como Shakira

Sole Giménez imitando a Shakira en la gala 1

"Solo quiero decir que estoy muy contento porque se ha abierto la puerta al humor de Albacete, porque en 'Tu cara me suena' no lo hemos tenido salvo con Aníbal", explicó Florentino Fernández tras su actuación, alabando el juego del cómico sobre el escenario. "Yo quiero decir que después de ver tu actuación por fin he entendido cómo he podido sobrevivir tanto tiempo sin este programa... Se ha inventado toda la letra", advirtió por otro lado Àngel Llàcer en tono de queja.

La siguiente en firmar su debut sobre el renovado escenario fue una espectacular Sole Giménez transformada en la Shakira morena de 1998. Ni danza del vientre ni agujas de tacón, la cantante se bastó de un outfit total black de cuero y una puesta escena repleta de globos multicolor para poner al público a vibrar con 'Ciega, sordomuda', con un desempeño vocal que le valió una ronda de aplausos por parte del jurado. "Es que eres muy veterana, eres historia de este país con tu música y tu voz y es un gustazo tenerte en esta temporada", sentenció Chenoa desde el asombro.

Por otro lado, Llàcer le lanzó una clara advertencia. "Tú eres una de las concursantes que más difícil lo tiene, porque formas parte de nosotros, nuestra cultura musical. Entonces el reto para ti es mayúsculo en este programa, pero con la actuación que has hecho hoy, el esfuerzo y lo bien que te ha salido, yo creo que nos vas a regalar una temporada espectacular", aseguró el juez de 'Tu cara me suena' entre aplausos.

Cristina Castaño sobrepasa las expectativas en la piel de Mina y Martín Savi se corona al ritmo de Mika

Cristina Castaño imita a Mina en su estreno en 'Tu cara me suena'

Y si parecía que la gala 1 había alcanzado todo su potencial, el concurso había guardado su podio de vencedores para la recta final de la noche, que arrancó con la magnética puesta en escena de Cristina Castaño. La actriz, en la piel de la italiana Mina, se deshizo de toda distracción sobre el escenario para quedar postrada únicamente ante un foco con todo el escenario sumido en oscuridad, logrando coronarse como una de las grandes actuaciones de la noche tan solo por su interpretación de 'Amor mío'.

"Enhorabuena, creo que somos muy afortunados de tenerte porque lo que hemos visto, que hablamos siempre de imitaciones, yo creo que esto ha sido una suplantación de identidad", destacó Florentino Fernández alabando cómo la intérprete había clavado cada gesto y manierismo de la cantante. "Se nota que eres una grandísima intérprete y te digo lo que más me ha flipado: con todo el plató a oscuras, has brillado muchísimo", insistía el miembro del jurado.

Y el nivel no hizo más que subir una vez Martín Savi tomó el escenario transformado en Mika. Al ritmo de 'Love today', el artista argentino debutó en el concurso como estallido de color, replicando el difícil registro del cantante italiano casi a la perfección y culminando con una enérgica puesta en escena que puso de pie tanto al jurado como al público de las gradas.

"A ti te sobra voz, eso lo vamos a comprobar a lo largo de toda la edición, pero es un gustazo ver cómo pilotas tan joven algo que es tan complicado, que es estar ahí arriba y hacer mil cosas. A parte has venido a divertirte, que también se nota mucho", advirtió Chenoa aplaudiendo el duro reto que el argentino había superado con sobresaliente. Pero todos estos "artistas revelación" de última hora no consiguieron llegar al nivel de lo que fue, con creces, el gran número de la noche.

María Parrado deslumbra como Ana Mena con el gran número de la noche y se hace con su primera victoria de 'Tu cara me suena'

María Parrado, ganadora de la gala 1 de 'Tu cara me suena 13'

El debut de María Parrado en 'Tu cara me suena' arrancó en clave sinfónica, acompañada únicamente de una enorme lámpara de araña y un elegante vestido negro para comenzar su interpretación de 'Carita triste' de Ana Mena. Sin embargo, esa rendición más clásica degeneraría en cuestión de segundos en una elaborada puesta en escena plagada de bailarines, que transformó el escenario del programa en un espectáculo de la SuperBowl.

Despojada de su vestido inicial, la joven cantante realizó imposibles rutinas de baile al más puro estilo de la malagueña luciendo un dos piezas plateado. Metida en una jaula, sobrevolando a sus bailarines y finalmente entre pirotecnia, la benjamina de la edición se convirtió sin duda en la ganadora de la noche. "Aquí ha habido miradas y unos pelos de punta... No esperaba menos de María Parrado, que tiene una gran voz y es muy portentosa", comenzó explicando Chenoa.

"Aquí vas a encontrar mil colores para jugar, pero Ana Mena es complicada y creo que tú tienes mucha máquina para hacer muchas imitaciones que nos van a dejar con la boca abierta", aseguró la miembro del jurado. "Te voy a decir una cosa, si estuviera mi hermana aquí, te diría lo mismo que te dijo aquella vez: eres una monstrua. Bienvenida a 'Tu cara me suena", terminó señalando Lolita poco antes de coronar a María Parrado como ganadora de la primera gala, que recibió una lluvia de doces por parte del jurado y el público a excepción de Àngel Llàcer, que le otorgó un 11 como nota.

Votos del jurado:

María Parrado: 47 (12)

J Kbello: 41 (11)

Martín Savi: 41 (10)

Sole Giménez: 34 (9)

Cristina Castaño: 33 (8)

Paula Koops: 31 (7)

Jesulín de Ubrique: 25 (6)

Leonor Lavado: 19 (5)

Aníbal Gómez: 17 (4)

Votos del público:

María Parrado: 12

Martín Savi: 11

Cristina Castaño: 10

Sole Giménez: 9

Jesulín de Ubrique: 8

Paula Koops: 7

J Kbello: 6

Leonor Lavado: 5

Aníbal Gómez: 4

Votos del jurado+público: