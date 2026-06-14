Cambio de programación en RTVE: Retrasa 'La Revuelta' y cancela 'Al cielo con ella' este martes

Tras alterar la semana pasada toda su programación por la cobertura de la visita del Papa a España; esta semana La 1 también se verá obligada a cambiar parte de su parrilla con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Tras cancelar toda su programación de tarde el lunes por el debut de La Roja, el martes La 1 también dará descanso a 'Al cielo con ella' y cambiará el horario de 'La Revuelta'.

Y es que el programa de David Broncano sufrirá un nuevo plan de emisión esta próxima semana con motivo del Mundial. Así, el lunes, el programa ofrecerá una nueva entrega en su horario habitual, pero el martes saltará al prime time justo después del partido que enfrentará a Francia con Senegal a partir de las 23:00 horas.

Este cambio supondrá que 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez no emita esta semana una nueva entrega en su horario habitual. De ese modo, el late show producido por Producciones del Barrio saltará al late night con un especial "Historia de España" en el que recordará tres de las mejores entrevistas de esta temporada: Jesús Vázquez, Lolita Flores y Martirio.

Con ello, La 1 enfrentará 'La Revuelta' el martes a un nuevo episodio de 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro y a la primera entrega del debate final de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. Mientras que 'Cara al show' de Marc Giró cambiará de competencia y se verá las caras con Broncano en lugar de con Henar Álvarez.

El martes, coincidiendo con el debut de la Roja en el Mundial, #AlCieloConElla lanza un ESPECIAL HISTORIA DE ESPAÑA 🇪🇸☁️ recordando algunas de sus mejores entrevistas.



Después de 'La Revuelta' en @La1_tve pic.twitter.com/OIf0bMbUpc — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 14, 2026

Por otro lado, como decimos 'La Revuelta' también sufrirá un parón en su emisión el miércoles 17 de junio. Y es que ese día La 1 ofrecerá el partido entre Inglaterra y Croacia a partir de las 22:00 horas. Un horario que provocará que el programa de David Broncano no pueda emitir una nueva entrega.

Tampoco el jueves 18 de junio habrá 'La Revuelta' pues como ya publicamos, el espacio dejará de emitirse los jueves durante el Mundial para dejar hueco en prime time al exitoso estreno de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez. A cambio, el espacio de Broncano saltará a la noche del viernes.