Atronador aplauso a 'Tu cara me suena 13' por lo que ha hecho en el opening de la edición con concursantes históricos

'Tu cara me suena 13' ha arrancado por todo lo alto este viernes en Antena 3 celebrando su regreso bajo el lema de "la fiebre del viernes noche". Bajo esa temática, la primera gala de esta edición ha comenzado con un elaborado popurrí de actuaciones protagonizadas por algunos de los ganadores más aclamados de su historia, generando un sinfín de aplausos en redes durante la emisión.

Si bien la duodécima edición dio el pistoletazo de salida con una entrañable puesta en escena musical protagonizada por los miembros del jurado, este año ni Manel Fuentes ni sus compañeros han sido los encargados de ponerse a prueba ante el micrófono. Para sorpresa de la audiencia, la gala 1 arrancaba al ritmo de 'Berghain', con una misteriosa Rosalía guardada entre la oscuridad mientras un multitudinario coro lírico comenzaba a iluminar el escenario transformado en iglesia.

'Tu cara me suena 13' arranca con un medley de ganadores encabezado por Melani García, Agoney y Angy Fernández

Ahí, postrada ante el micrófono como la artífice de 'LUX' se encontraba nada más y nada menos que Melani García, que ha sido la encargada de iniciar esta nueva edición abriendo el medley de ganadores de 'Tu cara me suena'. Y en un punto de la actuación, la joven cantante y el resto de su coro quedaban sumidos en una escena propia de una rave, con pasos de baile agresivos y desordenados que sirvieron para despedir la estampa eclesiástica y dar la bienvenida a Agoney y su Super Bowl particular.

Transformado en Bad Bunny, con el atuendo de su comentada actuación en el popular partido de fútbol americano, el ganador de la novena edición ha sido el siguiente en tomar el escenario, ofreciendo una versión de 'NuevaYol' con la que ha recordado a los espectadores por qué se alzó con la victoria en su día. Y tras despedirse bebiendo un chupito, el escenario daba otro giro de 180 grados para recibir a Angy y su versión más fiel de Aitana en 'Superestrella'.

Tras esto, los nueve concursantes de esta edición tomaron el escenario a modo de presentación interpretando su propia versión de 'Saturday Night'. Y en redes, el elaborado inicio de la gala 1 de 'Tu cara me suena' ha recibido un aluvión de aplausos.

Tremendo inicio el de #TCMSEstreno ❤️‍🔥✨️ — ESC Simus Sumis (@SimusSumis) April 10, 2026

Tremendo inicio de temporada 🔥 #TCMSEstreno — 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗦𝘄𝗮𝗻 (@Spellman__) April 10, 2026





#TCMSEstreno

Espectacular el inicio, con Melani, Angy, Agoney... Una brutalidad! El programa que hace olvidarte de las enfermedades, se echa en falta cuando no está... El plató es increíble... Siempre a mejorar, es alucinante Tinet, Laia... Y todo vuestro equipazo!! — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) April 10, 2026

@_melaniofficial que vozarrón tienes!!!



Y Agoney es que me encanta 🤩



Ay y @AngyFdz

Que grande eres!!!#TCMSEstreno — Triz🇪🇦 (@shul_ido_maps) April 10, 2026

Lo de Melani es de otro planeta #TcmsEstreno pic.twitter.com/15gSJ8vgzq — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) April 10, 2026

Melani, tía, es que eres la mejor 💫👌🏻#TCMSEstreno — Zagala Estozolada (@Almu_Alpu) April 10, 2026

Pero que manera de empezar!!! Que mayor se nos ha hecho Melani!! @Agoney que gusto verte de nuevo!! Y @AngyFdz nuestra pequeña grande!! #TCMSEstreno — Lorena Panadero (@Lore1984) April 10, 2026

Osea brutal el arranque es el comienzo de lo que esté por venir #TCMSEstreno https://t.co/rCvJPwjCw4 — Elena (@Elenitaa_17) April 10, 2026

Que chulo el inicio de Tu cara me suena, ¿no? Me ha encantado 🤩 #TCMSEstreno — Clauchan Morales (@_Horsi_) April 10, 2026

melani, agoney y angy dando inicio a esta edición, mis perfectos #TCMSEstreno pic.twitter.com/u9vcTr1eyb — camila (@camichuu_) April 10, 2026

Brutal comienzo que bien arrancado increíble

#TCMSEstreno — Uri1 (@Uri_1_) April 10, 2026