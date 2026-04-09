'Mask Singer 5' desenmascara a una leyenda mundial del fútbol como su segundo famoso en Antena 3

'Mask singer: adivina quién canta' ha regresado este miércoles a Antena 3 con su quinta edición presentada por Arturo Valls y que ha incorporado a tres nuevos investigadores: Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo a la mesa del jurado junto a Ana Milán, que es la única que repite de la edición anterior.

Esta primera gala de 'Mask singer 5' ha arrancado con dos truelos. En el primero era desenmascarada Micrófono dejando a todos sorprendidos al estar debajo de ella la top model internacional célebre de los años 80 y 90, Elle Macpherson después de que Boris Izaguirre se quedara muy cerca al nombrar a Naomi Campbell.

En el segundo truelo de la noche competían Labios, Chihuahua y Semáforo siendo Labios la encargada de abrir la terna cantando "Espresso" de Sabrina Carpenter y como pista extra era un teléfono rojo con forma de labios. Ana Milán pronosticaba que se trata de Kyle Minogue pero Ruth Lorenzo apostaba por Rita Ora. Mientras Boris Izaguirre mencionaba a Paris Hilton y Juan y Medio sorprendía al nombrar a Pilar Rubio.

La segunda máscara en actuar en este truelo era Semáforo, que versionaba "Don't stop me now" de Queen en su primera actuación en 'Mask singer'. Y como pista extra mostraba la palabra "Museo". Tras repasar sus pistas, Juan y Medio defendía que es David Guetta y Ana Milán lo daba todo por Carlos Baute. Por su parte, Boris Izaguirre optaba por el exfutbolista Stoichkov y Ruth Lorenzo defendía que se trata de Karim Benzemá.

La última máscara en actuar en este primer programa era Chihuahua. Y para su primera actuación elegía "Bring me to life" de Evanescence. Y como pista extra se desvelaba una gorra de beisbol rosa. Ruth Lorenzo defendía sin pensárselo que se trata de Blanca Suárez y Juan y Medio comentaba que es Paulina Rubio. Por su lado, Boris Izaguirre optaba por Bar Refaeli mientras que Ana Milán apostaba por Ágatha Ruiz de la Prada.

Bernd Schuster sorprende debajo del Semáforo de 'Mask singer 5'

Después de las tres actuaciones llegaba el momento de conocer qué máscara sería la segunda desenmascarada de esta primera gala de 'Mask Singer 5'. Tras las votaciones se desvelaba que la que tenía que revelar su identidad era Semáforo.

Y ninguno de los investigadores acertó aunque de nuevo Boris Izaguirre se había quedado muy cerca porque se trataba de un exjugador de fútbol internacional que sabe hablar bien español de su etapa en el Barça y en el Real Madrid pues se trataba de Bernd Schuster.

Lo de ver a Schuster en el programa nadie lo vio venir #MaskSingerEstreno — Reetuu__💢 (@MarcosRetuerto) April 8, 2026

vale esta me ha dejado loca, buen nivel de momento #MaskSingerEstreno — mei Ø (@psychomei_) April 8, 2026

Empezamos bien no se quienes son ninguno de los desenmascarados jajajajaja #MaskSingerEstreno — ❤⭐Gemma⭐❤ (@la_jerezana7) April 8, 2026

#MaskSingerEstreno primer programa y no conozco a ninguno de los 2 desenmascaramientos. Empezamos fenomenal la edición 😅 — Raulito2603 (@Raulito2603) April 8, 2026

oye por favor las mascaras de hoy siendo famosos de la época de antes de Cristo #MaskSingerEstreno — Val🌼 (@Valeerixg) April 8, 2026