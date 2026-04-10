Incredulidad con Jesulín de Ubrique ante lo visto en su debut en 'Tu cara me suena' como Melendi

Jesulín de Ubrique ha demostrado durante su debut en 'Tu cara me suena 13' que llega al concurso de Antena 3 dispuesto a asumir todo tipo de retos. Si bien muchos podrían haber imaginado un debut "suavizado" para el ex torero, el pulsador de la gala 1 le ha obligado a transformarse en Melendi, concretamente en la versión del cantante de principios de los años 2000, con rastas incluidas. Y las redes no han tardado en llenarse de reacciones tras su primera actuación.
Tras pasar por 'El Desafío' en 2022 y más tarde por los fogones de 'MasterChef' en 2023, el gaditano ha decidido llevar su trayectoria televisiva un paso más allá convirtiéndose en el fichaje más destacado de 'Tu cara me suena 13'. Y este viernes, tras una apertura plagada de estrellas del formato y las actuaciones de J Kbello y Leonor Lavado, llegaba el turno de pasar por el clonador y enfrentarse a la audiencia.
Jesulín de Ubrique debuta en 'Tu cara me suena 13' con rastas y a loco: las reacciones a su imitación de Melendi
Así, Jesulín de Ubrique aparecía en el escenario completamente transformado, con camisa deportiva, americana, rastas y varios piercings. Rodeado de la banda, un coro y algunas hogueras, el ex torero terminó poniendo a bailar a todo el público al ritmo de 'Caminando por la vida', firmando un estreno cargado de alegría y buen rollo que terminó transmitiendo a los miembros del jurado.
"Para mí ha sido una experiencia estupenda, porque tenía ganas de empezar. Cuando me lo dijeron yo pensé 'yo creo que soy capaz', si he sacado un disco por qué no me voy a poner allí a cantar", reconocía entre risas el concursante, que pese a los halagos de Florentino Fernández y el resto del panel, que lo definieron como "un regalo" para el concurso tras su estreno, terminó rozando el fondo del ranking al final de la noche.
Y las redes no han tardado en sentenciar el estreno de Jesulín de Ubrique en 'Tu cara me suena 13' y su difícil tarea como Melendi.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.