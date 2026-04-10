Incredulidad con Jesulín de Ubrique ante lo visto en su debut en 'Tu cara me suena' como Melendi

Jesulín de Ubrique ha demostrado durante su debut en 'Tu cara me suena 13' que llega al concurso de Antena 3 dispuesto a asumir todo tipo de retos. Si bien muchos podrían haber imaginado un debut "suavizado" para el ex torero, el pulsador de la gala 1 le ha obligado a transformarse en Melendi, concretamente en la versión del cantante de principios de los años 2000, con rastas incluidas. Y las redes no han tardado en llenarse de reacciones tras su primera actuación.

Tras pasar por 'El Desafío' en 2022 y más tarde por los fogones de 'MasterChef' en 2023, el gaditano ha decidido llevar su trayectoria televisiva un paso más allá convirtiéndose en el fichaje más destacado de 'Tu cara me suena 13'. Y este viernes, tras una apertura plagada de estrellas del formato y las actuaciones de J Kbello y Leonor Lavado, llegaba el turno de pasar por el clonador y enfrentarse a la audiencia.

Jesulín de Ubrique debuta en 'Tu cara me suena 13' con rastas y a loco: las reacciones a su imitación de Melendi

Así, Jesulín de Ubrique aparecía en el escenario completamente transformado, con camisa deportiva, americana, rastas y varios piercings. Rodeado de la banda, un coro y algunas hogueras, el ex torero terminó poniendo a bailar a todo el público al ritmo de 'Caminando por la vida', firmando un estreno cargado de alegría y buen rollo que terminó transmitiendo a los miembros del jurado.

"Para mí ha sido una experiencia estupenda, porque tenía ganas de empezar. Cuando me lo dijeron yo pensé 'yo creo que soy capaz', si he sacado un disco por qué no me voy a poner allí a cantar", reconocía entre risas el concursante, que pese a los halagos de Florentino Fernández y el resto del panel, que lo definieron como "un regalo" para el concurso tras su estreno, terminó rozando el fondo del ranking al final de la noche.

Y las redes no han tardado en sentenciar el estreno de Jesulín de Ubrique en 'Tu cara me suena 13' y su difícil tarea como Melendi.

Lo del equipo de caracterización es inhumano, es que es clavado a Melendi. #TCMSEstreno — Martín | Madrid N2 (@N2Martin) April 10, 2026

Pues mejor que Bertín Osborne que no hacía una mierda #TCMSEstreno — Ester... maybe 🌿 (@smiley_2_2) April 10, 2026

La caracterización un 10 #TCMSEstreno — Lucía (@luciamiru) April 10, 2026

Jesulin parece un cruce entre Yago y Carlos de Aquí no hay quien viva #TCMSEstreno pic.twitter.com/WHsLtbglQs — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) April 10, 2026

Por lo menos Jesulín le pone más empeño que Bertín el año pasado, que era lo peor #TCMSEstreno — Marta (@Marta_Gllego) April 10, 2026

Oye pues ni tan mal Jesulín #TCMSEstreno — Fatima (@fatrusky) April 10, 2026

Bueno. De Jesulín me esperaba un desastre, así que no sé porque mal no lo está haciendo pero bien tampoco #TCMSEstreno — ᴘʀɪɴᴄɪᴘɪᴀɴᴛᴇsᴀ 💜 (@Principiantesa) April 10, 2026

Ostras jesulin! Que bien lo está haciendo al menos como Melendi ojo#TCMSEstreno — Biyiner y Auroner a prueba de funas 🤡😈 (@VaneB_99) April 10, 2026

Pues nada mal Jesulin💃💃💃#TCMSEstreno — Inmaculada Santana García (@inma23comenta) April 10, 2026

Oye pues Jesulin me está sorprendiendo #TCMSEstreno — 🤪 (@EstefiSPas) April 10, 2026

Míralo Jesulin de Melendi ni tan mal 😂 parece que está detrás @MelendiOficial haciéndole los coros pero no ColaCao de mis amores 🎶😂



#TCMSEstreno — P1GU1 🇮🇨 (@pablo_hz21) April 10, 2026

Jesulín ha estado muy bien, se ha esforzado. #TCMSEstreno — Iván Filmo (@IvnGonzlezCruz1) April 10, 2026

Pues lo ha hecho muy bien jesulin #TCMSEstreno —  ⓜⓐⓡⓒⓞⓢ_ⓔ_ⓢ (@Marcos_E_S) April 10, 2026

Oye, Jesulín qué bien lo ha hecho!#TCMSEstreno — M. Dolores Lendínez 🦉 (@LENDINEZ_MD) April 10, 2026

#TCMSEstreno Jesulín se lleva el 8... — Mr. Tsukino (@_MrTsukino_) April 10, 2026

Oye! Pues menuda sorpresa me he llevado con Jesulín😳 igualito físicamente y hasta vocalmente me ha parecido escuchar a Melendi #TCMSEstreno — Kevin G (@Kevingrande_) April 10, 2026