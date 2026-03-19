Belén Esteban deja una reacción inesperada, y un aviso, ante el fichaje de Jesulín de Ubrique por 'Tu cara me suena'

Belén Esteban es una de las concursantes estrella de 'Top Chef: dulces y famosos', que no termina de funcionar en audiencias en el prime time de La 1. Una vez concluya la emisión del talent show, la colaboradora dejará de aparecer en televisión tras su anuncio de tomarse un año sabático.

Este miércoles, Belén Esteban reaparecía públicamente con motivo del estreno de 'Ganas de vivir', el documental de El Langui que cuenta con Desirée Vila como protagonista. Cabe recordar que la atleta paralímpica y Belén Esteban han sido compañeras en 'Top Chef' y por eso la colaboradora acudió a la premier junto a su marido.

"Me fui de TEN, que mando un beso a todos mis compañeros, a todos. Me fui el 15 de noviembre y acabó lo de 'Top Chef' a finales de enero. Entonces estoy muy feliz cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi madre, de mi hija, de mí. Sobre todo de mí primero", aseguró ante los micrófonos de Europa Press tras ser preguntada por este retiro de la televisión.

Y es que como ya expresó a El Televisero, Belén Esteban quiere centrarse ahora sobre todo en ella y en poder compartir momentos con su madre, con su marido Miguel y poder viajar más a menudo a EEUU para visitar a su hija. Algo que antes con su trabajo diario en televisión no podía hacer.

Aunque si que reconoce echar de menos a los que han sido su familia durante casi 20 años. "Sí, es verdad, echo de menos a todos mis compañeros. Yo estoy muy agradecida a 'Sálvame', muy agradecida a TEN, muy agradecida a 'Top Chef' y muy agradecida, ya después de todo el dolor que pasé, a Telecinco, la verdad. Porque es verdad que los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco. Es verdad que, bueno, pasan cosas, pero en la vida hay que ser justo", destacaba.

Belén Esteban sorprende con su reacción al fichaje de Jesulín por 'Tu cara me suena'

Pero además, los reporteros no dudaron en preguntarle a Belén Esteban por algunas cuestiones de actualidad como el fichaje de Jesulín de Ubrique por la décimo tercera edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3 tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero. "No me he enterado, ¿cantará 'toda, toda'? Seguro que lo hace bien. Pues yo me alegro. Mira, todo lo que sea trabajo, yo me alegro, la verdad", aseveraba, mandando un claro aviso.

Y al cuestionarle por si está viendo a María José Campanario en 'El desafío', la patrona no se corta nada. "Es verdad que yo soy más de 'De viernes' que de "El desafío', pero es verdad que te saltan muchas cosas en TikTok y lo ves. Yo me alegro mucho de que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón", respondía. "Yo estoy muy contenta. O sea, yo quiero que estemos todos bien. Mira, él tiene su familia, Jesús con María José, que me alegro. Yo con mi marido Miguel, que para mí es mi apoyo de lo más. Yo estoy contenta, yo creo que las cosas pasadas están pasadas, ya está", sentenciaba enterrando el hacha de guerra con el padre de su hija y su mujer.