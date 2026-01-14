Hablamos con Belén Esteban, que anuncia un parón tras 26 años y aclara si ha recibido una oferta de Mediaset

Belén Esteban regresa próximamente a TVE después del fallido paso por 'La familia de la tele'. Lo hace como la concursante estrella de 'Top Chef: ducles y famosos', el talent que toma el relevo de 'Bake off: famosos al horno'. Un fichaje que llega en una época de cambios para "la patrona".
Y es que después de la presentación, Belén Esteban ha confesado en un corrillo con periodistas, entre los que estaba El Televisero, que ha decidido retirarse de la televisión y tomarse un año sabático confirmando así su marcha de 'No somos nadie'. "Me quiero coger un año sabático. Creo que la gente necesita descansar de la Esteban", sentencia.
Asimismo, Belén Esteban ha aclarado que no ha recibido la llamada para participar en 'GH DÚO' ni 'GH VIP' como se llegó a rumorear y que por ahora no ha tenido ninguna oferta de Mediaset. No obstante, a pesar de su retirada deja la puerta abierta a acudir a algún formato como invitada o alguna colaboración puntual.
¿Qué te hizo decir sí a 'Top Chef' porque te habrán llegado muchas ofertas de otros formatos parecidos y hasta ahora nunca habías participado?
La verdad es que llevaban años llamándome para 'Bake Off', pero no podía por asuntos familiares, navidades. Es verdad que este programa está muy guay, pero es duro porque estás muchísimas horas. Pero es muy divertido. Y decidí que me quería coger un año sabático. Y entonces dije voy a probar en 'Top Chef' y creo que he acertado, estoy muy feliz.
¿A qué te refieres con el año sabático, quieres apartarte una vez acabes con 'Top Chef'?
Sí, a ver no os quiero mentir, un año sabático, si me llaman de algún programa o algo voy. Pero quiero hacer un poco de parón. Primero por mí, porque llevo 26 años en la tele. Creo que el espectador debe descansar un poco de la Esteban. También por mi niña, que la tengo lejos. Por mi madre que vive en Benidorm y quiero estar más tiempo con ella. Con mi marido. que estamos muy felices, pero le quiero ocupar más tiempo. Pero, sobre todo, por mí.
Creo que es el momento de hacer un parón. No te digo que no vaya a hacer un programa, pero esto de todos los días no, porque es duro.
¿O sea que en TEN no te vamos a volver a ver con tus compañeros?
Hasta que pase el tiempo que he pensado… Por ahora quiero descansar.
¿Pero lo del año sabático es literal o cuánto tiempo tienes pensado parar?
De seis meses a un año. No te digo que no vaya a un programa de invitada, pero de continuo…
¿Te has cansado de la televisión?
No, no me he cansado de la tele, porque a mí me encanta. Pero es que mi madre vive en Benidorm y ya tiene 82 años. Es verdad que me puedo coger un AVE el viernes y venirme un domingo. Pero no es lo mismo irme a casa de tu madre un mes o dos semanas. O ir a Estados Unidos para ver a mi hija más tiempo en vez de 15 días. Estar con mi marido, irnos a cenar… Muchas veces llegas de la televisión y te da pereza.
Y sobre todo me quiero dedicar tiempo a mi. Quiero aprender inglés, tengo una emoción que flipas. Quiero ir al gimnasio, que solo he ido dos veces en mi vida, y como me dan bajones de azúcar he pensado en ir después de comer, no ponerme insulina y así lo quemo en el gimnasio. También quiero estar con mis amigas, quiero ir al cine, quiero quedar entre diario a ver una película. Quiero dedicar tiempo para mí.
¿Cuánto ha pesado todo lo que pasó en 'La familia de la tele' en tu decisión de retirarte?
Absolutamente nada. Era un programa que, yo lo dije, que no me sentía bien. Pero no por el formato, sino porque no me veía. Pero no, no ha pesado nada. Lo tenía decidido ya de antes.
¿Sigues con la puerta abierta a Mediaset? ¿Te han llamado ya?
Yo ahora mismo las puertas.... Ahora mismo quiero descanso. Es mentira que me hayan llamado de 'Gran Hermano Dúo'. Si me hubieran llamado, lo hubiera dicho, pero a mí no me ha llamado nadie y de Mediaset tampoco. A mí los únicos que me han llamado han sido de TVE para 'Top Chef'.
Y más allá de 'GH', ¿Telecinco no te ha llamado para alguna colaboración?
No, a mí Telecinco no me ha llamado.
¿Y estás dispuesta a volver?
No sé lo que me va a deparar el futuro. A lo mejor me tocan esta semana los 67 millones de euros de la Primitiva y hasta luego Mari Carmen. Quiero ir poco a poco.
Eres una mujer acostumbrada al directo. ¿Cómo de diferente ha sido grabar un programa como 'Top Chef'?
El directo es guay, porque va todo para adelante. Es verdad que el grabado... A ver, aquí no podemos parar porque son postres. Hasta que se graba el postre, das totales… se nos va todo el día. Estoy más horas aquí que en mi casa porque me acuesto a las 21:30 y me levanto a las 5, las horas de sueño no se cuentan. A mi marido, bueno, le veo cuando llego, pero el fin de semana digo: 'Cariño, estoy disponible para ti porque te estoy abandonando'.
Has comentado que nunca habías cocinado dulces, ¿cómo ha sido la experiencia?
He hecho alguna cosa como natillas, pero, escucha, hay postres que tienen unos nombres rarísimos. Te tienes que apuntar a CCC. Hay postres españoles como arroz con leche, torrijas… Nada, todo esto es americano o francés.
¿Y cómo ha sido grabar un programa de postres siendo diabética porque no habrás podido probar muchas cosas?
Solo he probado media galleta que hice un día. Lo paso mal. Pero además soy un cuadro porque, al ser diabética, que llevo la bomba, hay muchos ingredientes que yo no sabía ni que existían. Cuando veo tanto a glucosa, me da un poco de rechazo. Pero lo llevo bien. Todos se están poniendo gorditos y yo estoy estupenda.
¿Crees que el público va a poder conocer a una Belén diferente a la que estamos acostumbrados?
Sí. No es que estuviera mal donde estaba, que estaba superfeliz. Aquí me van a ver a la Belén gamberra, divertida y graciosa. Me siento muy orgullosa, y no quiero desmerecer a los programas en los que he estado porque me han marcado mi vida. Y también estaba muy cansada porque llevaba muchos años en el mundo del corazón, y aquí… es otra cosa distinta. Y Miguel me dice: 'Se te nota hasta otra cara'. Y mi hija me dice que se me nota en la voz.
¿Y qué vamos a poder ver de ti en 'Top Chef' porque el jurado dice que vamos a conocer facetas nuevas de todos?
Yo hago de todo: canto, bailo y puteo. Pero yo no suelo robar. Yo me meto cuando roban porque tienen la mano muy larga. No tienen narices de robarme una tarta porque la que monto… ¡Se cagan vivos! Es muy divertido. Para mí este casting es la hostia.
¿Con qué compañero trabajarías y formarías pareja en un programa como 'DecoMasters' que se concursa en pareja?
Pues Mariano Peña para mí ha sido un descubrimiento. Marina Castaño es un puto cuadro. Luego Luis Merlo y Eva Isanta son geniales, con Roi me he reído mucho, Ivana Rodríguez es otro cuadro, que yo soy el cuadro mayor. Pero para pareja Mariano Peña y Alejandro Vergara.
¿Cómo ha sido trabajar con Paula Vázquez?
A Paula la conozco desde que empecé en televisión. Es para comértela. ¡Si lloro yo, ella llora! Es una profesional maravillosa, estamos encantados y el jurado es maravilloso. De verdad que estoy muy feliz. Quiero que la gente me vea sonreír y estar contenta. Y, por favor, que quede muy claro que en los otros programas era igual, pero esto es completamente diferente.
Cuando estuviste en 'Más que baile' tuviste polémica con el jurado, pero aquí parece que hay muy buen rollo entre todos....
Bueno, bueno, tenéis que verlo. A ver el jurado es muy bueno. Yo a Paco Roncero le quiero porque es majísimo pero cuando empieza a decir 'pero' digo la madre que le parió. Y con Eva y Osvaldo es igual. Pero cuando te tienen que decir algo te lo dicen, pero con respeto.
¿Has podido hacer algún homenaje a tu madre o pedirle ayuda con alguna receta?
Hay una sorpresa muy bonita con mi madre que no puedo contar y claro que le he dedicado algún postre.
¿Alguna vez te han tentado para estar en 'MasterChef Celebrity'?
No, a mí no me han llamado nunca. ¡Bastante tengo con 'Top Chef'! Con todos mis respetos, pero en 'MasterChef' son muy serios, que me gusta ehh que quede claro, pero ellos son muy serios y a mi me gusta el cachondeo.
Te vemos muy bien, ¿cómo defines este momento personal y profesional?
Estoy muy feliz. Mira, cuando en 'Sálvame' me decían para alguna gala que había que ir a las cinco de la mañana, yo respondía: '¡No voy a las cinco!'. Ahora me dicen: '¿Vas todos los días a las cinco y no te quejas?'. Pues sí, mi amor.
Belén, ¿cuánto tiempo hacía que no te sentías así?
En Ten he sido muy feliz, pero era todos los días y también es cansancio. Aquí, como sé que hay una fecha a tope y lo que me viene… pero quiero dejar claro que he sido muy feliz en 'Sálvame' y en Ten. Y ahora, soy muy feliz en 'Top Chef'.
