Belén Esteban se rompe en su adiós a 'No somos nadie' tras su regreso a TVE y deja su futuro en el aire

Queda aun mes y medio para despedir el año, pero 'No somos nadie' ha vivido este viernes el "último Belenazo" del año ante la despedida de Belén Esteban. La colaboradora se ha despedido de todos sus compañeros de Canal Quickie y TEN antes de centrarse en las grabaciones de 'Top Chef: dulces y famosos' en TVE.

Y es que Belén Esteban regresará en 2026 a TVE tan solo unos meses después del gran batacazo de 'La familia de la tele'. Lo hará como el fichaje estrella del nuevo talent de repostería que emitirá La 1 y con el que 'Top Chef' regresa a la televisión tras sus cuatro primeras ediciones con anónimos en Antena 3.

En 'Top Chef: dulces y famosos', Belén Esteban compartirá casting con Antonio Resines, Eva Isanta, Mariano Peña, Samantha Ballentines o Natalia Rodríguez, entre otros. Una aventura que le ilusiona mucho tal y como ha compartido en 'No somos nadie'.

"Estoy muy nerviosa, con ganas e ilusión,

Al ser su última tarde en 'No somos nadie', el equipo ha querido sorprender a su compañera para desearle mucha suerte en su nueva aventura en TVE y su debut en un talent de cocina después de haberse negado a cocinar de nuevo en el pisito como hacía en 'Ni que fuéramos' aunque siempre terminaba cabreada con sus "ya no cocino más Vallde".

"Hoy no es un día fácil para mí", destacaba Belén Esteban al comenzar el programa volviendo a dejar claro que no pensaba cocinar. "Aunque haya cocinado aquí, no es lo mismo que en un concurso y además nunca he hecho dulces", aseveraba la Patrona.

Era en los últimos minutos cuando Carlota Corredera le pedía a Belén Esteban que le acompañara junto al pantallón para ver un vídeo que le habían preparado. Una pieza audiovisual narrada por Arnau Martínez, el subdirector del programa, que además este viernes ha ejercido de director sustituto.

"Muchas gracias a todos, a todos, empezando por mis compañeros. Voy a echarlo de menos pero lo necesito", aseguraba entre lágrimas tras ver el vídeo. "¿Tienes ganas de una nueva aventura?", le cuestionaba Carlota Corredera. "Sí, porque valgo para muchas cosas más y estoy en un momento en el que quiero hacer otras cosas y quiero descansar y ocuparme de lo que me tengo que ocupar, primero de mi madre, después de mi hija que la tengo lejos y de mi marido, pero sobre todo por mí", contestaba.

Belén Esteban no aclara su vuelta a 'No somos nadie': "Quiero descansar"

Belén Esteban y Anabel Pantoja en 'No somos nadie'

"Mi madre está enfadada porque no quiere que me vaya", revelaba después Belén. "Bueno pero te vas a cocinar", recordaba Carlota Corredera dejando claro a Carmen, la madre de su compañera que ellos van a seguir entreteniéndola todas las tardes mientras su hija se centra en su nuevo trabajo en TVE. "Quiero dar las gracias a todos, no quiero dejar a nadie. Pero quiero mandar un beso a María Patiño porque nos apoyamos mucho y ayer me despedí de ella y no quería despedirse. Os voy a echar de menos a todos, a la redacción, a Arnau que es un cabronazo, a todo el equipo", proseguía diciendo la colaboradora.

Además ha dejado claro que con su marcha, 'No somos nadie' puede crecer al incorporar a nuevos colaboradores. "Creo que hay gente muy buena y es hora de dejar entrar a más gente. Yo no quiero engañar a nadie, me voy a 'Top Chef' y después quiero descansar", sentenciaba dejando claro que no va a volver al pisito en un futuro cercano.

Por si fuera poco, 'No somos nadie' le sorprendía con un vídeo de Anabel Pantoja desde el plató de 'Bailando con las estrellas' apoyándola en su nueva aventura. "Quiero mandar un beso muy fuerte a mis compañeros, que han confiado siempre en mí, a Óscar y Adrián, a mis jefes. Gracias por todo lo que hemos vivido", concluía muy emocionada.